"אני אופתע אם מכבי חיפה תנצח את ראקוב"

ראובן עטר, אגדת העבר של הירוקים, בראיון ל"שיחת היום" לקראת המשחק הערב: "צריך להירגע ולא להיגרר לפרובוקציות של הפולנים. ראקוב קבוצה טובה"

|
שחקני מכבי חיפה חוגגים (ראובן כהן, מכבי חיפה)
שחקני מכבי חיפה חוגגים (ראובן כהן, מכבי חיפה)

עם יתרון של 0:1 מהמשחק הראשון בפולין ולאחר העימות בין הקבוצות באימון המסכם אמש, מכבי חיפה תפגוש הערב (חמישי, 21:00) את ראקוב למשחק הגומלין במסגרת הסיבוב השלישי של מוקדמות הקונפרנס ליג, בניסיון להעפיל לשלב הפלייאוף. שחקן העבר של הירוקים, ראובן עטר, דיבר לקראת ההתמודדות בתוכנית “שיחת היום” בערוץ ONE. 

ראובן, אם אתה מאמן מכבי חיפה מה אתה אומר לשחקנים?
”ידברו עם השחקנים על כל עניין הדם חם ויגידו להם להירגע ולא להיגרר לפרובוקציות האלה. בעיקר את עבדולאי סק שצריך להרגיע אותו. הוא אוהב להיגרר לדברים האלה. אני חושב שמכבי חיפה מתנהלת טוב לאורך השנים והיא לא צריכה להיגרר לזה. סק מקצועית הוא נהדר. אבל הוא מאוד אימפולסיבי והוא צריך לדעת לא להיגרר לפרובוקציות שראקוב ינסו לגרור אותו אליהן. צריך לדבר איתו, שיתרכז רק במשחק”.

פלורס מתלבט אם לשחק במערך זהה למשחק הקודם או לעלות במערך הגנתי יותר של שלושה בלמים. מה היית עושה?
”במשחק שאתה ביתרון של שער ואתה משחק הגנתי אתה משדר פחד. החלק ההתקפי גם ככה לא מי יודע מה מרתיע, ואם אתה מוריד עוד שחקן התקפי בשביל הגנה אתה מייצר לחץ אצל השחקנים. ראקוב תשמח אם מכבי חיפה תעלה עם שלושה בלמים”.

“נכון, קורנו יצא יותר קדימה, אבל זה לא בא לידי ביטוי כי מרכז השדה של מכבי חיפה לא מספיק חזק. זאת תהיה טעות לעלות עם שלושה בלמים. נכון יותר יהיה לעלות עם אותו מערך שניצח במשחק הקודם. אם לעבור לעוד שחקן בהגנה זה אולי רק ב-20 דקות האחרונות. כשאתה מתחיל ככה אתה משדר פחד ופאניקה, והפולנים ינצלו את זה ויגיעו ליותר מצבים”. 

איך יגמר המשחק?
”תהיה הארכה ופנדלים. אני אופתע אם מכבי חיפה תנצח. אני מאוד ארצה שכן, אבל הפולנים קבוצה מאוד טובה”.

