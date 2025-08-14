יום חמישי, 14.08.2025 שעה 19:16
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
00-00ברצלונה1
00-00ריאל מדריד2
00-00אתלטיקו מדריד3
00-00אתלטיק בילבאו4
00-00ויאריאל5
00-00בטיס6
00-00סלטה ויגו7
00-00ראיו וייקאנו8
00-00אוססונה9
00-00מיורקה10
00-00ריאל סוסיאדד11
00-00ולנסיה12
00-00חטאפה13
00-00אספניול14
00-00אלאבס15
00-00ג'ירונה16
00-00סביליה17
00-00לבאנטה18
00-00אלצ'ה19
00-00אוביידו20

רק עוד יממה נותרה: מהרו לבנות נבחרת בפנטזי

ליגת החלומות של ONE יוצאת לדרך בשישי ב-20:00 (חי בערוץ ONE) ואתם לא רוצים לפספס את מחזור הפתיחה אם אתם מעוניינים בפרס הגדול. המדריך המלא

|
מהרו לבנות נבחרת בפנטזי (צור חלפון - גרפיקה)
מהרו לבנות נבחרת בפנטזי (צור חלפון - גרפיקה)

ההתרגשות כבר בשיאה. הליגה הספרדית חוזרת ואיתה גם ליגת החלומות של ONE, כשאנחנו נכנסים ליממה האחרונה שבה אפשר לבנות את הנבחרת הראשונה שלכם לעונה. זה המשחק להראות את ההבנה והיכולות שלכם בניהול קבוצה, לפתוח עם חברים ליגה משלכם וכמובן להשתתף בתחרות הכללית ולזכות בפרסים שווים.

לעמוד המשחק והרכבת הנבחרת שלכם לחצו כאן

למדריך המלא לשחקן המתחיל לחצו כאן

הליגה הספרדית תיפתח מחר (שישי,20:00), עם המפגש בין ג’ירונה לראיו וייקאנו (שידור ישיר בערוץ ONE) וזה יהיה האות לפתיחת העונה החדשה של ליגת הפנטזי. את ההרכב שלכם אתם צריכים לשמור עד 19:50, עשר דקות לפני שהמשחק הראשון מתחיל. בכל שבוע תוכלו לבנות הרכב חדש עם תקציב קבוע של 120 מיליון.

מדי שבוע המשתתפים שצברו את מספר הנקודות הגבוה ביותר בליגה הספרדית או ליגת העל, יזכו בפרס השבועי, ארוחה זוגית. מי שיסיימו במקום הראשון השנתי יזכו בחבילה זוגית מפנקת למשחק בחו”ל. 

לאמין ימאל וקיליאן אמבפה (IMAGO)לאמין ימאל וקיליאן אמבפה (IMAGO)

החידושים במשחק

העונה החדשה של ליגת הפנטזי צפויה להיות מרתקת ומלהיבה מתמיד, שכן מספר פיצ’רים חדשים התווספו על מנת להפוך את חווית הכדורגל השבועית שלכם להרבה יותר מרגשת.

אם בעונות קודמות מספר מצומצם של אירועים השפיעו על הניקוד, השנה התווספו פרמטרים על מנת שיכולות השחקנים על כר הדשא יבואו טוב יותר לידי ביטוי בניקוד השבועי. מלבד הפרמטרים הקבועים והמוכרים כמו הבקעת שערים, בישולים, שמירת שער נקי וכד’, נוספו הפרמטרים הבאים: מסירות מפתח (נקודה על כ”א), דריבלים מוצלחים, תיקולים מוצלחים וחילוצי כדור (נקודה על כל 2) והרחקות כדור (נקודה על כל 3). כמו כן, החמצת פנדל תעלה לבועט בהפחתת שתי נקודות, ואי-ספיגת פנדל תקנה לשוער 3 נקודות בונוס. 

שחקני אתלטיקו מדריד חוגגים. מי מהם יהיו אצלכם בהרכב? (IMAGO)שחקני אתלטיקו מדריד חוגגים. מי מהם יהיו אצלכם בהרכב? (IMAGO)

בנוסף, העונה הניקוד יתעדכן תוך כדי המשחקים בזמן אמת, כך שתוכלו לראות את מצב הנקודות והדירוג שלכם בטבלה השבועית והכללית משתנים בהתאם לביצועי השחקנים. 

על מנת להקל את מלאכת בניית ההרכב, התווספו בעמוד בחירת השחקנים אייקונים עם מידע אודות שחקנים אשר אינם זמינים, מורחקים, פצועים או עומדים בספק למשחק הקרוב מבחינת כשירות רפואית. 

הפנטזי של ONE חוזר בענק!

החוקים

מדי שבוע יעמוד לרשותכם תקציב של 120 מיליון על מנת לבנות סגל של 11 שחקנים פותחים וארבעה מחליפים. יש לבחור מחליף בכל אחת מחוליות ההרכב (שוער, מגן, קשר וחלוץ), כך שאם שחקן מחליף יצבור יותר נקודות משחקן הרכב, הוא יחליף אותו בחישוב הניקוד הסופי של אותו מחזור. 

עליכם לבחור שוער, עד 5 שחקני הגנה, עד 5 שחקני קישור ועד 3 חלוצים. בסה"כ עליכם לבחור 11 שחקנים שיהוו את ההרכב שלכם, כאשר אחד מהם יכול להיות הקפטן שלכם אשר יזכה לניקוד כפול. 

ניקו וויליאמס. ההחלטה להישאר בבילבאו תגרום לו לספק יותר נקודות? (IMAGO)ניקו וויליאמס. ההחלטה להישאר בבילבאו תגרום לו לספק יותר נקודות? (IMAGO)

מערכים חוקיים: 4-3-3 ,4-4-2, 4-5-1,5-4-1 ,5-3-2 ,3-4-3 ,3-5-2.

בין כל מחזור ניתן לבצע שינויים ללא הגבלה, הן בשחקני ההרכב, הן בשחקני הספסל והן בזהות הקפטן עד לתום מועד חלון החילופים שהוא עשר דקות לפני פתיחת המשחק הראשון של המחזור.

יאגו אספאס בטירוף. החלוץ הוותיק יספק מספרים גם העונה? (לה ליגה)יאגו אספאס בטירוף. החלוץ הוותיק יספק מספרים גם העונה? (לה ליגה)

שימו לב כי ניתן לבחור עד שני שחקנים מכל קבוצה בליגה. בשלב הפלייאוף (בליגת העל בלבד) ניתן לבחור עד שלושה שחקנים מאותה קבוצה. את חוקי המשחק המלאים ופירוט הניקוד המלא תוכלו למצוא בלינק הבא – לחצו כאן.

מדוע חשוב להרכיב קבוצה כבר עכשיו?

במצב של שוויון נקודות בין שני שחקנים, מי שידורג גבוה יותר הוא זה שהרכיב את קבוצתו בשלב מוקדם יותר. לכן מומלץ כבר עכשיו להתחיל לבחור שחקנים ולהשלים את האימפריה שלכם. 

היכנסו למשחק בלינק הבא, צפו במחירי השחקנים החדשים והרכיבו את קבוצתכם בהקדם, שכן במצב של שוויון נקודות מי שהרכיב את קבוצתו מוקדם יותר ייחשב לפניו. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?נגןאוסק גלוך כובש צמד באימון של אייאקס
אוסקר גלוך כובש צמד באימון של אייאקסנגןהשיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
השיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאלנגןרונאלדו מהלל את עולם הגיימינג התחרותי
רונאלדו המקורי: "גיימינג זה הספורט החדש"
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */