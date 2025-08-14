יום חמישי, 14.08.2025 שעה 14:20
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00עירוני רעננה
00-00הפועל חולון
00-00עירוני רמת גן
00-00מכבי ת"א
00-00גלבוע/גליל
00-00הפועל ירושלים
00-00מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00הפועל עפולה
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה

מי בראש הרשימה? שכר שחקני מכבי בכדורסל

אחרי שהצהובים הבטיחו שתקציב השחקנים העונה יהיה הגדול אי פעם, ב"שיחת היום" נחשף שכר השחקנים. כמה מרוויחים מעל מיליון דולר ומה השכר של קטש?

|
לוני ווקר (רויטרס)
לוני ווקר (רויטרס)

אחרי שהבטיחו שתקציב השחקנים במכבי ת"א העונה יהיה הגדול אי פעם, תוכנית "שיחת היום" חושפת את שכר שחקני הקבוצה לעונה הקרובה. יש לציין כי סגל השחקנים של הצהובים טרם נסגר סופית וכי הצהובים עמלים להחתים סנטר נוסף ובקונסטלציה מסויימת גם גארד ישראלי נוסף, זאת אחרי הסירוב של גיל בני לחתום אצל הצהובים.

מי שמוביל את הרשימה הוא לוני ווקר, שחתם לשלוש שנים עם אופציה וירוויח 2,225,000 דולר (נטו). עודד קטש ירוויח כ-600,000 דולר העונה וסך כל המשכורות של מכבי ת"א עומד על כ-10 מיליון דולר. הרשימה המלאה לפניכם:

לוני ווקר (26): 2,225,000 דולר בחוזה ל-3 שנים עם אופציות, ג׳יילן הורד (26): 1,100,000 דולר עד שנת 2028, רומן סורקין (29): 900,000 דולר עד 2029 עם עליית שכר, טי.ג׳יי ליף (28): 850,000 דולר בחוזה עד 2028, ג׳ף דאוטין ג׳וניור (28): 800,000 דולר בחוזה לעונה עם אופציה הדדית לעונה נוספת.

גג'יילן הורד (רועי כפיר)

אושיי בריסט (27): 800,000 דולר בחוזה לשנתיים, תמיר בלאט (28): 700,000 דולר, ג׳ון דיברתלומאו (34): 650,000 דולר, ג׳ימי קלארק (24): 400,000 דולר בחוזה עד 2027, גור לביא (24): 350,000 דולר עד 2028, אורוש טריפונוביץ’ (24): 250,000 דולר בחוזה לעונה עם אופציה לעונה נוספת, מרסיו סנטוס (22): 250,000 דולר עד 2028, וויל ריימן (28): 225,000 דולר.

כמו כן, סנטר עתידי מוערך תקציבית בכ-500-800 אלף דולר. לגבי המאמן עודד קטש, הוא מרוויח שכר של כ-600 אלף דולר לעונה.

