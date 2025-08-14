ישראל יכולה להיזרק מהכדורגל בלי הודעה מראש

האם הכדורגל הישראלי בסכנה? השלט הענק שפרסה אמש (רביעי) אופ”א בטקס לפני משחק הסופר קאפ האירופי בין פאריס סן ז’רמן לטוטנהאם, מסמל את עמדתה הברורה של התאחדות הכדורגל האירופית בתמיכתה בסיום המלחמה בעזה, במה שנראית כמו תפיסת צד מובהקת בסכסוך הישראלי-פלסטיני.

על פי אותו גורם, מעמד הכדורגל הישראלי באופ”א נמצא בשפל שלא היה כמותו מאז ומעולם. כזכור, בחודש מאי האחרון, ההתאחדות הפלסטינית ביקשה להעלות לסדר היום את הנושא הישראלי עם ועדת המומחים בקונגרס פיפ”א, אך לא היה חשש לסנקציות.

כעת, נדמה שהמלחמה שהולכת ומתארכת, וכן הטענות שמושעות כנגד ישראל ברחבי העולם ובעיקר באירופה, עלולות לגרור סנקציות כבדות כנגד הכדורגל הישראלי, כפי שלמשל רוסיה הורחקה בעקבות פלישה לאוקראינה לפני למעלה משלוש שנים.