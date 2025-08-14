בית"ר ת"א יורה: מכבי מנסה לחסל את ההליך

מלחמת הבוררות בין בית"ר תל אביב למכבי תל אביב מגיעה לשיא חדש. בית"ר ת"א הגישה תגובה חריפה לבית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל, אחרי שמכבי ת"א הגישה בקשה רביעית (!) להדחת הבורר עו"ד ליאור מזור, הפעם בטענה שכהונתו הסתיימה ביולי 2025, כך נחשף בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE.

במועדון הבית"רי רתחו: "מדובר בבקשה חסרת יסוד, חלק מסדרה אינסופית של צעדים פסולים שנועדו לעכב את ההליך ולסכל את בירור התביעה שלנו", נכתב במסמך שהוגש על ידי עורכי הדין יוסי גייר ועדי שניר.

בית"ר מזכירה כי רק לאחרונה קבע מזור מועד חדש לדיון ההוכחות ב-16 באוקטובר במשרדו, מה שמבחינתם שולל כל טענה על סיום כהונתו בתיק. "אין כל הודעה רשמית מהבורר על פרישה, והכול נועד להלך אימים ולהרוויח זמן", טוענים במועדון.

יוסי גייר (נעם מורנו)

הסכסוך בין הצדדים החל לפני כשנתיים, ובית"ר דורשת ממכבי כ־9.5 מיליון ש"ח. לטענתם, מכבי מנהלת מסע עיכובים שכולל בקשות חוזרות לפסילה, דחיית מועדים וערעורים במסווה של "הבהרות".

לטענת מכבי, כהונתו של מזור כבורר במוסד לבוררות הסתיימה ביולי 2025, ולכן כל המשך דיון בתיק יהיה "חסר סמכות ונעדר תוקף". בעבר, המועדון כבר ניסה לפסול את מזור בטענה שהוא אוהד מושבע של מכבי חיפה, ואף האשים אותו בשימוש בכינוי "גרמנים" כלפי המועדון ואוהדיו, טענות שנדחו על ידי הבורר ובית הדין.

בבית"ר דורשים כעת לדחות את הבקשה על הסף ולחייב את מכבי בהוצאות, תוך הצהרה חד־משמעית: "יש דין ויש דיין לא ניכנע לניסיונות לחבל בהליך".