יום חמישי, 14.08.2025 שעה 14:20
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

בית"ר ת"א יורה: מכבי מנסה לחסל את ההליך

חשיפת "שיחת היום". הסכסוך המשפטי בין המועדונים מתפוצץ: בקשה רביעית להדחת הבורר עו"ד מזור, האשמות על עיכובים מכוונים ותביעה על 9.5 מיליון ש"ח

|
עו
עו"ד ליאור מזור (עמרי שטיין, צילום מסך)

מלחמת הבוררות בין בית"ר תל אביב למכבי תל אביב מגיעה לשיא חדש. בית"ר ת"א הגישה תגובה חריפה לבית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל, אחרי שמכבי ת"א הגישה בקשה רביעית (!) להדחת הבורר עו"ד ליאור מזור, הפעם בטענה שכהונתו הסתיימה ביולי 2025, כך נחשף בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE.

במועדון הבית"רי רתחו: "מדובר בבקשה חסרת יסוד, חלק מסדרה אינסופית של צעדים פסולים שנועדו לעכב את ההליך ולסכל את בירור התביעה שלנו", נכתב במסמך שהוגש על ידי עורכי הדין יוסי גייר ועדי שניר.

בית"ר מזכירה כי רק לאחרונה קבע מזור מועד חדש לדיון ההוכחות ב-16 באוקטובר במשרדו, מה שמבחינתם שולל כל טענה על סיום כהונתו בתיק. "אין כל הודעה רשמית מהבורר על פרישה, והכול נועד להלך אימים ולהרוויח זמן", טוענים במועדון.

יוסי גייר (נעם מורנו)יוסי גייר (נעם מורנו)

הסכסוך בין הצדדים החל לפני כשנתיים, ובית"ר דורשת ממכבי כ־9.5 מיליון ש"ח. לטענתם, מכבי מנהלת מסע עיכובים שכולל בקשות חוזרות לפסילה, דחיית מועדים וערעורים במסווה של "הבהרות".

לטענת מכבי, כהונתו של מזור כבורר במוסד לבוררות הסתיימה ביולי 2025, ולכן כל המשך דיון בתיק יהיה "חסר סמכות ונעדר תוקף". בעבר, המועדון כבר ניסה לפסול את מזור בטענה שהוא אוהד מושבע של מכבי חיפה, ואף האשים אותו בשימוש בכינוי "גרמנים" כלפי המועדון ואוהדיו, טענות שנדחו על ידי הבורר ובית הדין.

בבית"ר דורשים כעת לדחות את הבקשה על הסף ולחייב את מכבי בהוצאות, תוך הצהרה חד־משמעית: "יש דין ויש דיין  לא ניכנע לניסיונות לחבל בהליך".

