רכש נוסף: סאנה גומס חתם בהפועל חיפה

הפועל חיפה ממשיכה לגבש את ההגנה שלה לקראת העונה הקרובה. אחרי החתמתו של הבלם ברונו ראמירס, היום (חמישי) חתם במועדון לעונה אחת עם אופציה לעונה נוספת המגן השמאלי של נבחרת גינאה ביסאו, סאנה גומס.

גומס (25) שיחק בעונה שעברה באומוניה ארדיפאו מהליגה הקפריסאית, במדיה רשם 26 הופעות בכל המסגרות, בהן רשם שני בישולים.

עוד קודם לכן, השחקן שיחק גם בבלנשש מהליגה השנייה בפורטוגל, וכן 52 הופעות בנוח הארמנית, בהן כבש שני שערים ובישל עוד שבעה. בנוסף, לשחקן גם 6 הופעות במדי הנבחרת הבוגרת של גינאה ביסאו.