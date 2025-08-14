פורסמו משחקי גביע המדינה לליגות ב'

אחרי שפורסמו הגרלות משחקי ליגה א' צפון ודרום, וכן משחקי סיבוב ה' בגביע המדינה לליגה השלישית בטיבה בכדורגל הישראלי, הרי שעתה ההתאחדות לכדורגל העבירה לקבוצות ליגה ב' צפון ודרום את הגרלת משחקי סבבי א'-ד' במסגרת גביע המדינה.

משחקי סיבוב א' יתקיימו ב-29/08, אלא אם כן קבוצות יבקשו הקדמה או איחור קל, משחקי סיבוב ב' יתקיימו ב-02/09, משחקי סיבוב ג' יתקיימו ב-05/09 ומשחקי סיבוב ד' יתקיימו ב-16/09, מה שיעניק לקבוצות המנצחות את גביע ליגה ב' והתקדמות לסיבוב ו' במסגרת גביע המדינה.

בין ההגרלה, אפשר למצוא מפגשים כמו הפועל 'בני רגב' לוד מול האקס, איציק שלום, שיאמן בעונה הקרובה את עירוני בית דגן, משחק בין הכח מכבי עמידר רמת גן לבית"ר תל אביב חולון, מפגש בין מכבי באר יעקב למ.ס שיכון המזרח ומשחק בין הפועל דליית אל כרמל למ.ס צעירי חיפה.

משחקי סיבוב א' – ליגה ב' דרום א'

א.ס לזרון חולון – הפועל קריית אונו

הפועל כפר קאסם שועאע – חופשית

הפועל הוד השרון – הפועל מחנה יהודה

מכבי עירוני כפר יונה – בית"ר רמת גן

הכח מכבי עמידר רמת גן – בית"ר תל אביב חולון

בית"ר פתח תקווה – חופשית

הפועל 'בני רגב' לוד – עירוני בית דגן (26/08, לוד, 19:00)

מ.ס בני יפו אורתודוכסים – מכבי עירוני עמישב פתח תקווה

משחקי סיבוב א' – ליגה ב' דרום ב'

מ.ס. רמלה – חופשית

מכבי באר שבע – הפועל אשקלון

מכבי באר יעקב – מ.ס שיכון המזרח

עירוני בית שמש – מ.ס הפועל שגב שלום

הפועל אשדוד – מכבי עירוני נתיבות

מ.כ שדרות – חופשית

מ.כ ערד – מ.ס הפועל ירוחם

בני אילת - חופשית

משחקי סיבוב א' – ליגה ב' צפון א'

בני מג'אר – הפועל בני בענה

מ.ס בני ממב"ע הגולן והגליל – חופשית

הפועל כאוכב – חופשית

בית"ר נהריה – הפועל בני ג'דידה מכר

הפועל בני עין מאהל – מכבי איחוד בני אבטין

מכבי בני ג'דידה מכר – חופשית

הפועל דיר חנא – חופשית

הפועל איחוד בני סמיע - חופשית

משחקי סיבוב א' – ליגה ב' צפון ב'

מ.כ צופי חיפה סמיר – חופשית

מכבי אחי איכסאל – איחוד בני באקה

בית"ר חיפה – חופשית

הפועל דליית אל כרמל – מ.ס צעירי חיפה

הפועל רמות מנשה מגידו – מ.כ כבביר

הפועל איחוד בני ג'ת – חופשית

הפועל טירת הכרמל – חופשית

מ.ס בני קלנסוואה – חופשית