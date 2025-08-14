הרכבים וציונים



גוני נאור במאבק (IMAGO) גוני נאור במאבק (IMAGO)

שבוע וחצי לפני שתפתח את העונה שלה בליגת העל, מכבי חיפה תנסה להתמקד בזירה האירופית ולהשלים את המשימה בדרך להעפלה לשלב הפלייאוף של מוקדמות הקונפרנס ליג, כשבשעה זו היא פוגשת את ראקוב למשחק הגומלין של הסיבוב השלישי באצטדיון נאגירדי בהונגריה.

הירוקים מהכרמל מגיעים לאחר הופעה טובה במשחק הקודם ועם יתרון של 0:1, הודות לשער הנהדר שכבש איתן אזולאי, שהכריע את המשחק. החבורה של דייגו פלורס רוצה לשמור על היתרון ולהשלים את המשימה כדי להתקדם למעמד האחרון של המוקדמות, שם מחכה המנצחת בין ז’לגיריס לארדה.

הפולנים מגיעים להתמודדות אחרי שאצלם הליגה כבר החלה, כשהקבוצה צברה עד כה שלוש נקודות בתום שלושה מחזורים בזירה המקומית. יריבת הצפוניים מישראל יודעים שבפניה עומדת משימה לא קלה, כשהיא צריכה להפוך פיגור.

כזכור, בין הצדדים נוצר מתח בעקבות אירוע מכוער שאירע באימון המסכם של החיפאים, כשאנשי ראקוב פרצו באופן מפתיע למגרש בטרם שחקני מכבי חיפה סיימו סופית את האימון. במקום התפתחה מהומה ודחיפות בין מספר שחקנים.