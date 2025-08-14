הפועל באר שבע תערוך טקס הוקרה לאליניב ברדה

הפועל באר שבע תערוך במוצאי שבת, לפני שריקת הפתיחה למשחק חצי גמר גביע הטוטו מול הפועל תל אביב, טקס לאגדת המועדון ומאמן היריבה כיום, אליניב ברדה.

רגע לפני שריקת הפתיחה למשחק הראשון של העונה באצטדיון "טוטו טרנר", אוהדי באר שבע יעמדו על הרגליים ויקדישו מחיאות כפיים לאנשים שהטביעו חותם במועדון. במרכז האירוע יעמוד ברדה, מאמן ושחקן העבר האגדי ומי שזכה להוביל את הקבוצה להישגים היסטוריים בשנים האחרונות. ברדה יעלה לכר הדשא ויקבל תשורה מיוחדת מטעם המועדון, כהוקרה על תרומתו האדירה.

לצידו, גם מנכ"ל המועדון לשעבר, גיא פרימור, שמשמש כיום באותו התפקיד בהפועל ת”א, שחתום על פרקים משמעותיים בשלוש השנים האחרונות, יקבל מזכרת הוקרה על תרומתו כמנכ"ל המועדון.

המועדון בחר גם להוקיר את אנשי הצוות המקצועי לשעבר, שהצטרפו לאחרונה בהפועל תל אביב: עופר ניר שימש בשנים האחרונות במספר תפקידים במחלקת הדאטה, ובתפקידו האחרון כראש מערך הסקאוטינג ואנליסט ראשי, שימש שלוש עונות כאנליסט הקבוצה הבוגרת, דויד סמנייגו גארסיה שימש כעוזר מאמן בקבוצה הבוגרת ועבד גם כמאמן במחלקת הנוער.