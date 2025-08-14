מכבי ת"א השיקה חולצת רטרו, ג'מצ'י: מרגש

חברת "אדידס" ומכבי ת"א חידשו את שיתוף הפעולה ביניהן עם השקת חולצת רטרו חגיגית ומיוחדת, באירוע היום (חמישי) בדוכן הפלאפל ביד אליהו. השתתפו בו מספר אגדות צהובות בולטות, בהן מיקי ברקוביץ', מוטי ארואסטי, דורון ג'מצ'י, אולסי פרי ושמוליק זיסמן, שחגגו יחד עם האוהדים את תחילתו של עידן חדש-ישן עם המותג בעל שלושת הפסים.

המדים החדשים בעיצוב הרטרו מבוססים על אלו שלבשו שחקני הקבוצה בעונת 1980/81 - העונה הראשונה בה החלה "אדידס" ללוות את מכבי ת"א. שחקני העבר עלו על סינרים, חילקו כדורים והגישו מנות פלאפל עטופות באריזות ממותגות שבפנים הסתתרה הגופיה החדשה - מחווה נוסטלגית לעבר המפואר של המועדון ולחיבור עם "אדידס" לאורך השנים.

ג'מצ'י התרגש מהמעמד ואמר: "לגמרי מרגש לראות את ‘אדידס’ חוזרת למדי מכבי, לא רק בגלל סגירת המעגל עם המותג המדהים הזה, שהצליח להביא לי נעל במידה שאני מחפש כבר תקופה, אבל גם מרגש לראות פה את כל החבר’ה שלנו ששיחקו אז בשנות ה-80 עם המדים של ‘אדידס’. אז באמת יום מרגש ועוד שלב בהיסטוריה של המועדון המפואר הזה. אנחנו עושים את היום הזה בפלאפל המיתולוגי מול היכל מנורה, בימינו היינו רגילים לאכול כמה מנות אחרי האימונים, וזה גם היה המוקד שאוהדי מכבי היו מרימים את השחקנים אחרי אליפויות וגביעים - ישר לכאן לפלאפל וזה עושה לי חשק למנה.

מיקי ברקוביץ' וג'מצ'י באירוע (שחר גרוס)

"כל שיתוף פעולה עם מותג כל כך חזק כמו ‘אדידס’ זה משהו גדול, אחד ממותגי הספורט הגדולים בעולם. האיכות של המוצרים והשירות שלהם יוצא מגדר הרגיל, המשפחה שלי כבר לקוחות קבועים, וכששני מותגים גדולים כמו ‘אדידס’ ומכבי מתחברים - זו בשורה גדולה מאוד".

גם אולסי פרי, שהגיע לאירוע על אף מצבו הבריאותי, התרגש: "זה בוקר נפלא מבחינתי, לראות פה את כל חבריי לקבוצה שוב, וזו תחושה נפלאה. בתקופתנו ‘אדידס’ הביאה את המוצרים של העשור, מה שכולם רצו, ואני בטוח שהם יעשו את זה גם עכשיו. מה שהכי מיוחד זה החיבור שיש פה לשחקנים. אנחנו חברים שנים ארוכות, מאז ששיחקנו יחדיו, ועד עכשיו נשארנו בקשר טוב. גם כשהייתי בבית חולים לפני שנתיים אז באו לבקר אותי כמה וכמה פעמים, וליוו אותי במצב שהייתי בו, אז הקשר הזה באמת בלתי ייאמן".

זיסמן, ברקוביץ' ואולסי פרי בפלאפל (שחר גרוס)

שמוליק זיסמן, שזכה עם מכבי בגביע אירופה, שיתף גם הוא בזיכרונות: "הסיפור של הפלאפל הזה קשור מאוד להיסטוריה של מכבי ת”א. יש אין ספור אוהדים שמאמינים עד היום שאם לא יאכלו בפלאפל לפני המשחק, הקבוצה תפסיד. הם בכלל אוכלים פלאפל בשביל מכבי ולא בשביל עצמם. גם אנחנו היינו נהנים מהפלאפל, זה נהיה ריטואל קבוע.

אולסי פרי (שחר גרוס)

"שתדעו שהשחקנים של מכבי ונבחרת ישראל נהנו כל כך עם ‘אדידס’, וזיכרון מהם שיש לי הוא שהם היו פותחים חדר לשחקנים בטורנירים שבו חילקו מוצרים של ‘אדידס’ – וזו הייתה חוויה לכל שחקן, לא משנה כמה הוא היה מרוויח. זה כיף לא נורמלי להיות פה עם החבר'ה של מכבי, אנחנו חברים טובים וזה לא מקרה שהגענו לכאלה הישגים גדולים. הקשר בין השחקנים הוא זה שעשה את ההבדל בין ניצחון להפסד, וזה לא מקרה שאנחנו כאלה חברים טובים עד היום".