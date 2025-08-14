יום חמישי, 14.08.2025 שעה 13:06
"סק לקח יותר מדי כדורי מוטיבציה, תקף אותנו"

דמיאן מרקובסקי, דובר ראקוב, סיפק את גרסת הפולנים לעימות עם חיפה, האשים את הבלם וטען: "כבר שבוע לא עומדים בלוח הזמנים, גם אנחנו הגשנו תלונה"

עימות חריג נרשם אמש (רביעי) בין שחקני ואנשי הצוות של מכבי חיפה לאלו של יריבתם הערב (חמישי, 21:00) במשחק הגומלין של הסיבוב השלישי של מוקדמות הקונפרנס ליג, ראקוב. אנשי הקבוצה הפולנית נכנסו לכר הדשא עוד לפני שהאימון של הירוקים הסתיים, ובמקום התפתחו דין ודברים, שבעקבותיהם מכבי חיפה הגישה תלונה לאופ”א, והקבוצה הפולנית ספגה נזיפה ממשקיף המשחק.

דמיאן מרקובסקי, דובר המועדון הפולני, חשף בערוץ Meczyki הפולני את גרסתו למה שהתרחש. לדבריו, הכל התחיל כשהקבוצה הגיעה לסיור רשמי במגרש בשעה 18:31, בעוד מכבי הייתה אמורה לסיים את אימונה ב-18:15, אך שחקנים שלה עדיין שהו על הדשא. "הם כבר שבוע לא עומדים בלוחות הזמנים, אבל לא ציפינו להתנהגות כזאת", אמר.

“כשהגענו, אחד משחקני הקבוצה המארחת, עבדולאי סק היה מאוד נסער על שחקנינו ושאל מדוע אנחנו מרגלים אחרי האימון שלהם ומדוע אנחנו מפריעים להם. לאונרדו רושה, שחקן שמדבר שפות רבות, השיב בצרפתית שאנחנו מתחילים סיור רגלי, סיור רשמי לפני האימון" הוסיף דובר רקוב. 

הדובר המשיך לבוא בטענות לעבדולאי סק, בלם מכבי חיפה, שלטענתו גרם להסלמת הדברים: "מר סק ממכבי חיפה, שתקף אותנו, כנראה לקח יותר מדי כדורי מוטיבציה. אנחנו פעלנו לפי לוח הזמנים והותקפנו. אנחנו אלה שהגשנו תלונה לאופ"א, ולא מכבי, כפי שנכתב בתקשורת".

לטענתו, זה לא היה האירוע הבעייתי היחיד מצד הירוקים. "מכבי הייתה אמורה לספק מתורגמן למסיבת העיתונאים, מאנגלית לפולנית ולהפך והבטיחה שתעשה זאת, אבל בסוף לא הביאה. הם טענו שמתורגמן דרוש רק בשלב הבתים. כך יצא שמאמן רקוב, מארק פאפשון, דיבר בפולנית ללא תרגום, והשחקן פטר בראט דיבר באנגלית, גם ללא תרגום. בנוסף, היו בעיות טכניות. במכבי החלישו לנו את המיקרופונים, ואנשי המדיה שלנו טוענים שאפילו כיבו אותם לגמרי", סיכם הדובר.

