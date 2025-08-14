עמית נחמני וליאם בן משה חתמו ברעננה

רגע לפני פתיחת עונת 2025/26 בליגת נערים א' – על, בסוף השבוע (שבת), הפועל רעננה החתימה צמד שחקני הגנה שילוו אותה בליגה הבכירה בשנתון 2009. עמית נחמני (15), בלם וקשר אחורי, הגיע מהפועל ראשון לציון וליאם בן משה (15), מגן שמאלי ובלם, הגיע מהכח מכבי עמידר רמת גן. השניים חתמו באמצעות נציגם, אדם קידן ובר גוילי.

עמית נחמני היה לשחקן משמעותי בקבוצת נערים ב' של סקציה נס ציונה בעונה החולפת, אליה הושאל מהפועל ראשון לציון. סיים עם קבוצת נערים ב' של המועדון במקום השלישי, אחרי הפועל ראשון לציון ובית"ר ירושלים. יחד עם עמית, הקבוצה הייתה בין שלוש קבוצות שספגו הכי מעט שערים בעונה החולפת בליגת נערים ב' ארצית דרום.

את עונת 2024/25 החולפת התחיל נחמני עם הפועל ראשון לציון, עד אשר הושאל לסקציה נס ציונה, קבוצה כתומה אחרת מהשפלה. התכבד ב-27 הופעות, כשמרביתן היו מלאות. דרכו בכדורגל החלה בעונת 2018/19 כשחבר לשנתיים במכבי שוהם, עד מעברו לעונה אחת במכבי פתח תקווה. מאז עונת 2021/22 היה שייך למחלקת הנוער של הפועל ראשון לציון.

בר גוילי וליאם בן משה (באדיבות המועדון)

ליאם בן משה, למרות תפקידו האחורי, סיים את עונת 2024/25 עם לא פחות משבעה שערי ליגה, לצד שער אחד במסגרת הגביע, זאת במדי קבוצת נערים ב' של הכח מכבי עמידר רמת גן. אם לא די בזאת, סיים עם 10 בישולים ועזר לקבוצתו לשרוד עונה בליגת נערים ב' ארצית דרום, זאת לאחר 34 מחזורי ליגה מתישים, בליגה השנייה בטיבה בשנתון 2009 בעונה החולפת.

את עונת 2024/25 החולפת סיים בן משה עם 35 הופעות והיה בין השחקנים הדומיננטיים בקבוצה הסגולה ממרכז הארץ. בעונת 2017/18 החל לשחק כדורגל כשחבר תחילה למחלקת הנוער של מכבי פתח תקווה. בהמשך, היה לשחקן במחלקות הנוער של הפועל פתח תקווה ומ.כ. גני תקווה, עד הגיעו להכח מכבי עמידר רמת גן.

עונת 2025/26 הקרובה תיפתח בעבור השניים הצעירים, שיחגגו בנובמבר הקרוב את יום הולדתם ה-16, בליגת נערים א' – על, הליגה הבכירה עונה לשנתון 2009. זו הפעם הראשונה שלהם שיטעמו מליגה בכירה. יפתחו עונה תחת הדרכתו של אלירן מזרחי, כבר ביום שבת (16/08), במשחק ביתי מול הפועל כפר סבא. המשחק יתקיים ב-17:30 בפארק הצפוני הסינתטי ברעננה.