יום חמישי, 14.08.2025 שעה 13:06
כדורגל ישראלי  >> ליגת נערים א' על
לוח תוצאות

עמית נחמני וליאם בן משה חתמו ברעננה

השניים יחברו לסגל של אלירן מזרחי בליגת נערים א' על. הבלם נחמני מגיע מהפועל ראשון לציון ובן משה, מגן שמאלי, מגיע מהכח מכבי עמידר רמת גן

|
בר גוילי ועמית נחמני (באדיבות המועדון)
בר גוילי ועמית נחמני (באדיבות המועדון)

רגע לפני פתיחת עונת 2025/26 בליגת נערים א' – על, בסוף השבוע (שבת), הפועל רעננה החתימה צמד שחקני הגנה שילוו אותה בליגה הבכירה בשנתון 2009. עמית נחמני (15), בלם וקשר אחורי, הגיע מהפועל ראשון לציון וליאם בן משה (15), מגן שמאלי ובלם, הגיע מהכח מכבי עמידר רמת גן. השניים חתמו באמצעות נציגם, אדם קידן ובר גוילי.

עמית נחמני היה לשחקן משמעותי בקבוצת נערים ב' של סקציה נס ציונה בעונה החולפת, אליה הושאל מהפועל ראשון לציון. סיים עם קבוצת נערים ב' של המועדון במקום השלישי, אחרי הפועל ראשון לציון ובית"ר ירושלים. יחד עם עמית, הקבוצה הייתה בין שלוש קבוצות שספגו הכי מעט שערים בעונה החולפת בליגת נערים ב' ארצית דרום.

את עונת 2024/25 החולפת התחיל נחמני עם הפועל ראשון לציון, עד אשר הושאל לסקציה נס ציונה, קבוצה כתומה אחרת מהשפלה. התכבד ב-27 הופעות, כשמרביתן היו מלאות. דרכו בכדורגל החלה בעונת 2018/19 כשחבר לשנתיים במכבי שוהם, עד מעברו לעונה אחת במכבי פתח תקווה. מאז עונת 2021/22 היה שייך למחלקת הנוער של הפועל ראשון לציון.

בר גוילי וליאם בן משה (באדיבות המועדון)בר גוילי וליאם בן משה (באדיבות המועדון)

ליאם בן משה, למרות תפקידו האחורי, סיים את עונת 2024/25 עם לא פחות משבעה שערי ליגה, לצד שער אחד במסגרת הגביע, זאת במדי קבוצת נערים ב' של הכח מכבי עמידר רמת גן. אם לא די בזאת, סיים עם 10 בישולים ועזר לקבוצתו לשרוד עונה בליגת נערים ב' ארצית דרום, זאת לאחר 34 מחזורי ליגה מתישים, בליגה השנייה בטיבה בשנתון 2009 בעונה החולפת.

את עונת 2024/25 החולפת סיים בן משה עם 35 הופעות והיה בין השחקנים הדומיננטיים בקבוצה הסגולה ממרכז הארץ. בעונת 2017/18 החל לשחק כדורגל כשחבר תחילה למחלקת הנוער של מכבי פתח תקווה. בהמשך, היה לשחקן במחלקות הנוער של הפועל פתח תקווה ומ.כ. גני תקווה, עד הגיעו להכח מכבי עמידר רמת גן.

עונת 2025/26 הקרובה תיפתח בעבור השניים הצעירים, שיחגגו בנובמבר הקרוב את יום הולדתם ה-16, בליגת נערים א' – על, הליגה הבכירה עונה לשנתון 2009. זו הפעם הראשונה שלהם שיטעמו מליגה בכירה. יפתחו עונה תחת הדרכתו של אלירן מזרחי, כבר ביום שבת (16/08), במשחק ביתי מול הפועל כפר סבא. המשחק יתקיים ב-17:30 בפארק הצפוני הסינתטי ברעננה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?נגןאוסק גלוך כובש צמד באימון של אייאקס
אוסקר גלוך כובש צמד באימון של אייאקסנגןהשיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
השיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאלנגןרונאלדו מהלל את עולם הגיימינג התחרותי
רונאלדו המקורי: "גיימינג זה הספורט החדש"
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */