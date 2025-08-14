פותחים עונה בליגת העל לנוער 2025/26

הרגע שכולם חיכו לו לאחר חודשים של פגרת קיץ לוהטת. ליגת העל לנוער, הליגה הבכירה לשנתוני 2008-2007 (2006 חריגי גיל), תצא לדרך בסוף השבוע הקרוב, כשמשחקי המחזור הראשון יתקיימו – כמעט כולם – ביום שבת אחר הצהריים, לנוכח עומסי החום.

לקראת עונת 2025/26 הבאה עלינו לטובה, ONE עושה לכם סדר בקבוצות. במכבי חיפה יחפשו להניף צלחת אליפות שנייה ברציפות, במכבי פתח תקווה, מי שהניפה את גביע המדינה לנוער בעונה החולפת, ינסו לקרוא תיגר על יריבותיהם בצמרת.

בית"ר ירושלים, מכבי הרצליה והפועל עכו, העולות החדשות מהליגה הלאומית מקוות לשרוד את עונת 2025/26, הרי שהבית"רים התקשו להביא לעיר הבירה שחקנים, במכבי הרצליה התאכזבו מהסכומים המופקעים שדורשים שחקנים צעירים ובעכו, הצפונית, רוצים להפתיע את כולם.

שחקני מכבי חיפה חוגגים עם צלחת האליפות (עמרי שטיין)

מכבי חיפה

מאמן: איתי מרדכי. חריגי הגיל שלה העונה: אלעד אמיר, דניאל דרזי ומור סעדו. המגרש שילווה אותה: קצף תחתון, חיפה.

ל-ONE סיפר איתי: "קבוצת הנוער של מכבי חיפה מתחדשת בעצם כאשר רוב השחקנים מהעונה שעברה סיימו גיל נוער. עברנו קיץ אינטנסיבי מאוד שבו עשינו הרבה ימים מרוכזים של שני אימונים ביום ועוד עשרה משחקי אימון".

"ההכנה הייתה קשה אך טובה מאד. מכבי חיפה, כמו מכבי חיפה, תמיד שואפת הכי גבוה שאפשר. בנוסף יש לנו ליגת אלופות לנוער, שתחל באוקטובר, ובתוך כל זה אנחנו לא שוכחים את היעוד האמיתי שלנו וזה לפתח שחקנים ולהכין אותם לקבוצה הבוגרת".

סגל השחקנים שנרשם עד כה: גלן אלוין, מרק גולנקוב, רוי אמסלם, נועם אלוק, איילון ברוך, ניב גבאי, ארד גייסט, דניאל הדר, איתי חגי, יהלי חרמוני, נועם לוי, איתי סולימני, איתי סלומון, ינון פיינגזיכט, ליאם קרגולה, עילאי רואש, נבות רטנר, אורן שובל ונעם שטייפמן.

מכבי חיפה נוער (באדיבות המועדון)

מכבי תל אביב

מאמן: דן רומן. חריג הגיל היחיד שלה העונה: יוסל כפיר. המגרש שילווה אותה: אצטדיון נס ציונה.

ל-ONE סיפר דן: "עברנו תקופת טרום עונה מצוינת שבמהלכה למדנו להכיר את השחקנים והשחקנים למדו להכיר את הצוות ואת העקרונות על פיהם אנחנו עובדים. לאורך התקופה הטמענו עקרונות משחק מסוימים וראינו את השיפור ההדרגתי שהקבוצה עוברת".

"במהלך מחנה האימון בפולין השחקנים התגבשו מבחינה חברתית, העמיקו את ההבנה והיישום של סגנון המשחק שלנו, וכמו-כן עשו שתי הופעות טובות נגד קבוצות מקומיות. יש לנו קבוצה מוכשרת מאוד של שחקנים עם רעב גדול להתקדם ולהצליח. אנחנו בטוחים שתהיה לנו עונה מיוחדת עם הרבה רגעים טובים".

סגל השחקנים שנרשם עד כה: אורן לוי, עידן טראו, רועי הדר, נעם לוי, תמיר אריכא, יהונתן אביב, יהל אברג'ל, לירוי אבריבאייה, לוטם אסרס, אורי ברדוגו, איתי ברהום, ערן גינת, רוי גפני, איתי דנור, יהלי דנור, שחר דרורי, עידן וינברג, איתי זפרני, יואב חוניו, נועם יעקב, ליאם יפה, רועי מגור, איתי מהאגר, רום סביץ, רון פלדמן, יהונתן קוצ'ר, רן ריבל, גיא רייך, לירן שפיגל וארטיום שפרינסקי.

ליגת העל לנוער מכבי תל אביב (באדיבות המועדון)

הפועל קריית שמונה

מאמן: עומר לוינזון. חריגי הגיל שלה העונה: ראזי חליפה וינון אוחנה. המגרש שילווה אותה: טרם ברור.

ל-ONE סיפר עומר: "אנחנו כרגע חווים את ההשלכות של המלחמה שבמשך שנתיים כמעט ולא עלו שחקנים לקבוצת הנוער. ההתחלה תהיה קשה נצטרך להתחזק במהלך העונה ונקווה לטוב".

סגל השחקנים שנרשם עד כה: נהוראי אוחנה, תדהר אזולאי, שוהם אזרואל, נעם אינהורן, בר חזן, אביב בן שבת, אשרי דרור, שניר הרשקו, מתן חזן, רן יואל, מוחמד כליב, מוחמד כרום, אחמד מחאג'נה, יהונתן מלכה, ליאם מלכה, תמיר מריד, יהב נפגי, גולן עוז, עומר עלמני, רון פוגל, אור פנחס, יוגב סרגה, איתי שנפר ושגיא שפיר.

הפועל קריית שמונה (באדיבות המועדון)

מכבי נתניה

מאמן: סשה פלדמן. חריגי הגיל שלה העונה: יאיר בניטה, ליאם כהן ואילאי יצחק אטיה. המגרש שילווה אותה: בית מכבי נתניה, נתניה.

ל-ONE סיפר סשה: "ישנה התרגשות וציפייה כמו בכל תחילת עונה, אנחנו מקווים שנביא לידי ביטוי את כל מה שעבדנו עליו בהכנה. אנחנו מקווים להמשיך ולקדם כמה שיותר שחקנים לקבוצת הבוגרים כפי שעשינו בעונה שעברה וכמובן שיחד עם זאת להציג כדורגל טוב וחיובי שייקח אותנו למקומות טובים בליגה".

סגל השחקנים שנרשם עד כה: ליאם אביטן, דניאל אטלן, ניב בסון, איתי אלמליח, גולן אסלנוב, דניאל בן שמעון בשן, עידו דוד, צורי זיתוני, עידו חיות, אלכסיי טלפה, אביב לוזון זיו, נעם ליבנת, נעם מאיוסט, יקיר מששא, שחר נחום, אוריאן נרדימון, איליי סבג, ליאם סיליס, עילאי סימון, דניאל פאינרו, רז צפריר, איתי שוורצמן, אריאל שריקי וטהר תאנה.

קבוצת הנוער מכבי נתניה (באדיבות המועדון)

מכבי פתח תקווה

מאמן: תמיר לוזון. חריגי הגיל שלה העונה: ליאם עצמי, גיל מידן וליאם אלוק. המגרש שילווה אותה: אצטדיון שלמה ביטוח, פתח תקווה.

ל-ONE סיפר תמיר: "כמו בכל עונה חדשה מתרגשים מאוד לקראת העונה שבפתח. עבדנו טוב מאוד בהכנה ורואים את ההתקדמות של השחקנים גם כבודדים וגם כקבוצה. נבוא במטרה להיות דומיננטיים בכל משחק נגד כל קבוצה".

"הכי חשוב נדחוף כמה שיותר את השחקנים שלנו לקבוצה הבוגרת שיקבלו הזדמנויות, במיוחד עכשיו שהקבוצה הבוגרת בליגה השנייה. זאת הייתה ותישאר תמיד המטרה העיקרית שלנו - לטפח ולגדל כמה שיותר שחקנים לקבוצה הבוגרת".

סגל השחקנים שנרשם עד כה: עילי אלטמן, רועי בן משה, נעם בן דוד, איתי ברוך, פלג דואדי, מאור דימרי, אורי היזמי, יזן וותד, ליאם וינשטין, בן טאו, איתמר יעקובי, עילי כרמל, ישעיהו מגמדוב, עמית מדינה, מייק מוגילבסקי, יהונתן מעוז, עומרי עטיה, יניב פרץ, בוריס קורלינדסקי, טל רמות, יהונתן שגב, דניאל שדה וים שפונט.

מכבי פתח תקווה (באדיבות המועדון)

הפועל תל אביב

מאמן: שחר ויזינגר. חריגי הגיל שלה העונה: גיאורגי קופרבה. המגרש שילווה אותה: אצטדיון טוטו, בת ים.

ל-ONE סיפר שחר: "מועדון הכדורגל הפועל תל אביב עובר התחדשות. אנחנו מרגישים את זה. בפרט, בקבוצת הנוער של הפועל תל אביב אנחנו שואפים לעשות עונה מוצלחת מאוד, כמובן לפתח שחקנים, אך יחד עם זאת לייצר DNA ברור לקבוצה שתרוץ לאורך כל העונה, תשחק כדורגל בדיוק כמו שמועדון גדול בסדר גודל של הפועל תל אביב צריך לשחק, ותהיה ווינרית לאורך כל שלב בעונה".

"תקופת ההכנה הייתה טובה, אנחנו מתחברים ועובדים קשה מאוד. מחכים ומצפים לעונה מוצלחת ומהנה בעזרת השם. השחקנים מתקדמים, רוצים ללמוד ולעבוד בכל יום, בכל אימון ובכל אסיפה. אני בטוח שזה יבוא לידיי ביטוי במשחקים".

סגל השחקנים שנרשם עד כה: הנלי הגבו, אורי אדרי, עידו אהרון, רביד אוליצקי, בן אורזל, גיא אליגולאשווילי, אורי בן לולו, אלעד בן שמעון, מקאיי בנבניסטי, גיא בר, ישי ברוש, נועם ג'ורג', דניאל גרינפלד, דניאל דאפאאה, שון אל דוידוב, עמנואל זאודה, איתמר חוסיד, נהאי כהן ברגמן, יובל לוטן, עומרי לוי, אורי מאיר, אלון מוסקוביץ, איליי מורי, טזבוו מלסה, אור מסיקה, עמיר נמני, אופק ציפרוט, עידן רבינוביץ, ראם תורג'מן ורון תלמי.

שחקני הפועל תל אביב חוגגים (האתר הרשמי של הפועל ת"א)

מ.ס אשדוד

מאמן: נאור ברקול. חריגי הגיל שלה העונה: אורי מלכה, רועי לוי ואחמד אבו מוך. המגרש שילווה אותה: אצטדיון הי"א, אשדוד.

ל-ONE סיפר נאור: "עברנו טרום עונה קשה אך ממצה על מנת להגיע הכי מוכנים לליגה. קיימנו מחנה אימון בצפון הארץ בן חמישה ימים ושם התחברנו וגיבשנו בין השנתון החדש לותיק. שיחקנו שמונה משחקים בתקופת ההכנה שבהם הטמענו והנחלנו את הדרך של הצוות המקצועי. אני מאמין שנעשה עונה טובה במטרה להתברג בפלייאוף העליון ולייצר שחקנים לקבוצה הבוגרת כדרכו של המועדון".

סגל השחקנים שנרשם עד כה: מיסרה אבו בלאל, רואי אביטבול, אליה אביסדריס, אור אוחנה, רואי אוחנה, מתן ביינרט, דביר בן בסט, דוד בריק, גיא דנציגר, עמית דנציגר, לירוי חנן, אמיתי יאמין, בן חנן יצחק פור, אלעד לנציאנו, נועם נחום, איתמר ניר, אור סדן, רואד סייף, אוהד עזר, ליאם עמוס, אורי פרג, אלון פרידמן, מאור קובה ורז תמר.

מ.ס. אשדוד (באדיבות המועדון)

הפועל ניר רמת השרון

מאמן: עמרי שחם. חריגי הגיל שלה העונה: רני זאבי, איתמר גולדשטיין ואיתי מוסלי. המגרש שילווה אותה: אצטדיון טוטו ע"ש גרונדמן, רמת השרון.

ל-ONE סיפר עמרי: "אתגרים לא פשוטים לפנינו העונה, אבל אני מאמין שנעשה הכל על מנת שקבוצת הנוער של רמת השרון תציג יכולת טובה עם כדורגל אטרקטיבי".

סגל השחקנים שנרשם עד כה: רז פרג', נועם אלבלינק, דן אפל, איתי אשד, בן בניון, יהב וילדר, דוד זוריץ, נועם חנן, עומר יהונתן, תמיר כספי, אריאל להט, דניאל מרילי, עידו נוימן, ליעד עמיר, תום פרידמן אוסטר, נועם פרלשטיין, יובל צברי, עילי רוקח, איתי רותם, דניאל שמש ויהונתן שני.

הפועל ניר רמת השרון נוער (באדיבות המועדון)

הפועל כפר סבא

מאמן: דן קובליו. חריגי הגיל שלה העונה: אנדרו חרופי, יובל בן חמו ונבו ג'ראפי. המגרש שילווה אותה: אצטדיון לויטה, כפר סבא.

ל-ONE סיפר דן: "עברנו קיץ אינטנסיבי מצד אחד, בעיקר באימונים עצמם ומצד שני רגוע כי הבסיס הקבוצתי שלנו טוב ולא היינו צריכים לחפש יותר מידי עמדות לחזק. עבדנו קשה מאוד מתחילת האימונים ואנחנו מאמינים מאוד בקבוצה שלנו, מקווים לפתיחת עונה טובה ולהמשך טוב יותר".

סגל השחקנים שנרשם עד כה: רן אזולאי, דוד אלוש, יובל בטאט, תומר בלאס, בן בן שמש, סער בנקר, סם גויכמן, אופיר גולדשטיין, נעם וילטובסקי, אורי ולד, שון זמיר, הראל יוספיאן, נעם ישראלי, אורי לוי, יניב מולה, טל סארוגאטי, יאיר מסיקה, יהלי פרלה, אלירן צדוק, ליאון קארו, איתי שביט וליעד שמואלי.

הפועל כפר סבא (באדיבות המועדון)

הפועל רעננה

מאמן: ניצן דמארי. חריגי הגיל שלה העונה: רותם פיומי, רועי תמם ואדם עוואד. המגרש שילווה אותה: אצטדיון קרני, רעננה.

ל-ONE סיפר ניצן: "היינו במחנה אימונים בחו"ל, אנחנו אחריו. מדובר בקבוצה חדשה לגמרי. גם בסגנון וגם מבחינת סגל השחקנים שלה. אנחנו צריכים עוד להתחבר, לחבר את כל העסק הזה. עכשיו יש לנו את כלל השחקנים, כולל אלו שהיו בבוגרים, כולל הזר שהגיע. אולי נצרף שחקן-שניים. המטרה שלנו ושלי, כמובן, זה להמשיך ולפתח שחקנים לקבוצה הבוגרת".

"אני מקווה שעוד כמה שחקנים יעלו השנה לבוגרים, כמו שקרה בעונה שעברה, זו המגמה שאנחנו רוצים להמשיך בה. ברמה הקבוצתית, אנחנו רוצים להיות קבוצה חזקה ולכוון גבוה כמה שיותר. תהיה ליגה יותר איכותית מעונה שעברה, קבוצות התחזקו. אני מאמין בכל אחד ואחד שבסגל וכבר ביום שבת מתחילים".

סגל השחקנים שנרשם עד כה: ריף שרצקי, עמר אוריאלי, אלון בן סירה, כפיר בסה, יוגב ברון, יונתן גולן, ניב גליק, דן גלמור, מוחמד דאוד, מתן זיזוב, שחר טיג, וונדרסון באבאס יאקובו, מאי לוי, נעם לנגביץ, יהלי מוסקוביץ, עידו נעים, דור פישל, אורי פלח, דניאל קצר, תום רוסטובסקי, יאיר שרגאיאן ואיתמר תמיר.

הפועל רעננה נוער (באדיבות המועדון)

בני יהודה

מאמן בני יהודה תל אביב: איתמר ניצן. חריגי הגיל שלה העונה: שחר מזרחי ועמית פרסקו. המגרש שילווה אותה: ספורטק דרום דשא, תל אביב יפו.

ל-ONE סיפר איתמר בקצרה: "קבוצה דינמית ואגרסיבית ברוח השכונה שבאה לשחק כדורגל אטרקטיבי, מול כל קבוצה ובכל מגרש".

סגל השחקנים שנרשם עד כה: יואב דזלדטי, גלעד מלצר, אחמד מסעוד, עמרי שחר, נועם בלאו, נהוראי אוזנה, גיא איבנוב, עדי איליאיץ, אודי אליהו, קובי בן חור, רון בנסטי, אריאל גואטה, דביר גיא, סהר הרשקוביץ, ליאם חי, רפאל כהן, יאם כץ, אורי כרשיש, אור לוי, אנריקה מינסוב, מיכאל פיסטינר, עילאי קריב ונהוראי רובין.

שחקני בני יהודה בנוער (רועי כפיר)

הפועל באר שבע

מאמן: ניר דנון. חריגי הגיל שלה העונה: עמית אוחנה, יונתן שני ואיתי קנריק. המגרש שילווה אותה: וסרמיל 4 דשא, באר שבע.

ל-ONE סיפר ניר: "תקופת ההכנה לעונה הייתה מאתגרת ומלמדת. בראייה לאחור אני מרוצה מהתהליך שעברנו כקבוצה בשבועות ההכנה. בתקופה זו נהפכנו לקבוצה מחוברת יותר עם חוויות משותפות ועקרונות משותפים. הצוות והשחקנים מחכים לפתיחת העונה ומצפים לעונה מוצלחת עם למידה רבה ברמה האישית והקבוצתית".

סגל השחקנים שנרשם עד כה: אורי זינו, יהונתן אונייליסי, יניב אוסיפוב, ליאור איפראימוב, ינון אלהרר, עילאי ביטון, קורן ביטון, יונתן בנזיכרי, יונתן בסר, איתי ברמי, יונתן גלבוע, יונתן גרינבאום, שלמה דהן, ניב וקנין, אלירן זילברמן, אורי זינו, יפתח סיגלר, אילאי סקורי, אחיה צנגאוקר, סהר שלומאי, אדר שמוקלר ותומר שמעוני.

הפועל באר שבע נוער (באדיבות המועדון)

הפועל פתח תקווה

מאמן: בן קפלן. חריגי הגיל שלה העונה: איתי מזרחי, ליאם וטמכטר ונחמן אסל. המגרש שילווה אותה: אצטדיון שלמה ביטוח, פתח תקווה.

ל-ONE סיפר בן: "כרגע, יש סגל די גדול. יהיו עוד שינויים קלים, אבל יש לנו קבוצה די מעוצבת כבר. שחקנים ממושמעים חרוצים, שרוצים ללמוד ולהתקדם וזה בסיס מעולה. הרבה שחקנים שלנו משולבים באימוני בוגרים שזה גאווה לי כמאמן וגם עבור המועדון. אני סומך עליהם ועל הצוות המצוין שאיתי שנעבוד נכון ובהתמדה ונעשה עונה טובה".

סגל השחקנים שנרשם עד כה: הראל אברהם, אליה אטיה, תמיר אטמנסקי, נועם אידיסיס, עמית בן יוסף, אלון ג'נח, זהר גרינברג, אסף דניאלס, ליעד ואקנין, נהוראי חבזו, אור חואזי, אביעד חקיקי, עידו טסה, אביב יצחק, נעם כהן, עמרי כהן, עילאי מולי, נהוראי נגר, יואב סולל, יואב פרויקט, לירן קצב ועומרי רוזנצוויג.

הפועל פתח תקווה נוער (באדיבות המועדון)

הפועל ראשון לציון

מאמן: שימי אברהם. חריגי הגיל שלה העונה: ליאור שאוואר, רועי ירון וסהר רויטמן. המגרש שילווה אותה: אצטדיון הברפלד, ראשון לציון.

ל-ONE סיפר שימי: "אנחנו עובדים קשה בהכנה לחבר ולגבש את הקבוצה. צירפנו מספר שחקנים חדשים וחשוב לנו לחבר אותם ואת השנתון שעולה מנערים א לדרך והגישה של הקבוצה. המטרות הן לייצר קבוצה שמשחקת כדורגל אטקרטיבי, לקדם שחקנים לבוגרים ולייצר עונה שקטה ולא להתמודד בתחתית".

סגל השחקנים שנרשם עד כה: אורי אבני, נעם אלגבי, רון ביטון, איתי בן יעקב, אריאל בר, ניתאי גלברט, אושר דבוש, עידו דוידוביץ, אור הבוט, רז וקנין, עדן חייט, הישאם טהא, שלו ניסני, אורי כודדה, ליאם לוי, לירוי לוי, ניב מגור, שי מזרחי, ליאור מלדה, אורן פריינה, ליאם צפניה, עילי קופל ואיתן שיינזינגר.

הפועל ראשון לציון (באדיבות המועדון)

הפועל חיפה

מאמן: רם בן מיכאל. חריגי הגיל שלה העונה: אחמד מחאג'נה, ליאם נחום ועומאר ח'אלד. המגרש שילווה אותה: בית נגלר מזרחי דשא, קריית חיים.

ל-ONE סיפר רם: "אחרי העונה שעברה שהייתה מורכבת ומאתגרת מקווים הפעם לעונה מוצלחת ולהיות רחוקים מהחלק התחתון של הטבלה. המהות של קבוצת הנוער בהפועל חיפה היא לייצר ולהכשיר שחקנים לקבוצה הבוגרת".

"אני גאה על כך שקידמנו את יעד גונן שיהיה שחקן קבוע בסגל הבוגרים ואת סער אלקיים לצד מספר שחקנים שמתאמנים קבוע בקבוצה הבוגרת. אני רוצה לציין את שיתוף הפעולה המצוין עם מאמן הקבוצה הבוגרת גל אראל שהיה חניך שלי ושל כל צוות המועדון להצלחת הקבוצה".

סגל השחקנים שנרשם עד כה: אליה אדרי, בר איתן, סער אלקיים, מעיין אראל, אילעי בוגנים, יונתן ברוך, נבו גואטה, ארן גולן, ליאון הלפרין, יהלי ועקנין, עילאי חזן, מועתז חמד, נועם מינץ, עידו סער, זיד ענבתאוי, נועם ענטנברג, שובל צח, יצחק קוריאט ובר קורן.

שחקני קבוצת הנוער של הפועל חיפה (לילך וויס-רוזנברג)

בית"ר ירושלים

מאמן: ציון צמח. חריגי הגיל שלה העונה: איתי סניור, שחר ויסגי ואלכס סוטסקוב. המגרש שילווה אותה: אצטדיון טדי, ירושלים.

ל-ONE סיפר ציון: "לקראת עונת 2025/26 שבפתח, אנחנו מסכמים קיץ אינטנסיבי שכלל אימונים, משחקי הכנה, מחנה אימונים ביוון, ועבודת עומק מנטלית ופיזית. הצוות המקצועי לא עצר לרגע – מתוך מטרה ברורה לבנות קבוצה חזקה, מגובשת ורעבה להצלחה, שתייצג את בית״ר ירושלים בגאווה בליגת העל לנוער".

"העונה הקרובה טומנת בחובה אתגרים משמעותיים, אך גם הזדמנות להתבסס בליגה הבכירה, להציב רף חדש של מחויבות ומקצוענות – ולהגיע הכי גבוה בשני המפעלים. עם שילוב נכון של שחקני בית, כישרונות צעירים וגב מקצועי רחב – נמשיך לעלות שלב אחר שלב. מכאן, תודה ענקית לכפיר אדרי, אלמוג כהן וברק אברמוב על התמיכה, האמונה והתנאים שמאפשרים לנו לחלום – ולממש".

סגל השחקנים שנרשם עד כה: עידו זברו, שגיב בניסטי, יעקב גובאו, אריאל גל, ישי גריבי, טל דיין, מיכאל ואקנין, נהוראי זבידה, יהלי זוהר, עומר זוהר, ליאור זוזוט, דביר זינדאני, עמית חלו, איל חלוואני, אורי יעל, מאור כהן, עידו כהן, עמנואל כהן, אלון קלף, הדר מלמד, קורן ממן, איליי נחום, שחר עמירה, עידו קוזי, איתיי שושן ואליאור שמואל.

ביתר ירושלים נוער (באדיבות המועדון)

מכבי הרצליה

מאמן: נאור צ'צ'יאן. חריגי הגיל שלה העונה: עמית בן קיש ומאור סילבס. המגרש שילווה אותה: אצטדיון טוטו, הרצליה.

ל-ONE סיפר נאור: "לקראת עונת 2025/26 שבפתח, שחקני הקבוצה עבדו קשה על המגרש ומחוצה לו – באימונים, במשחקי הכנה ובבניית חיבור קבוצתי חזק שילווה אותנו לאורך השנה. עדיין אנחנו מחפשים להתחזק בשניים שלושה שחקנים ומחכים לחזרה של הפצועים. הצוות השקיע בתכנון ובדיוק של כל פרט".

"בעונה הקרובה בליגת העל לנוער מצפה לנו מאבק מול הטובות ביותר, ואנחנו נכנסים אליה עם רעב להוכיח את עצמנו בכל משחק. המטרה שלנו היא להציג כדורגל איכותי, מחויבות ללא פשרות עם הרבה עבודה קשה ואמונה, אנחנו מוכנים לתת את כל מה שיש לנו כדי להפוך את העונה הזאת למיוחדת".

סגל השחקנים שנרשם עד כה: אלעאי אוטמזגין, אסף ארביב, גיא בלולו, תומר בסון, עמית בקל, נווה גילר, עמית דן, שגיא זמיר, איתי ירוחם, ירדן כדיר, נדב לוי, מקסים מוסיינקו, אומרי משיח, סהר סבן, יהב פטל, אריאל צוקלו, יהונתן צור וניק צצקה.

מכבי הרצליה נוער (באדיבות המועדון)

הפועל עכו

מאמן: לידן דלויה. חריגי הגיל שלה העונה: אלעד גוזלן, רון אפפלד וליעד סיסו. המגרש שילווה אותה: אצטדיון טוטו, עכו.

ל-ONE ספיר לידן: "הפועל עכו אחרי קיץ ארוך בבניית סגל חדש לעונה הקרובה ובמטרה אחת ברורה להיות קבוצה רלוונטית בליגת העל לעוד שנים רבות. עברנו קיץ שרואים ומריחים את השינוי במועדון של בעל הבית חדש שמצא את קבוצת הנוער בליגת העל ונתן להם את כל האמצעים , על מנת להצליח".

"עכו התחזקה בעשרים שחקנים חדשים במגוון השנתונים גם שנה ראשונה נוער שיהוו פקטור גם בעתיד, וגם בחיזוק בגזרה של שחקנים עם קצת יותר ניסיון בליגה לנוער. יצרנו תלכיד חדש וחזק בין אם זה במעטפת של הקבוצה, עם צוות אימון ארוך וטוב ברמה הכי גבוהה שיש, לבין שחקנים חדשים וטובים שנבחרו בקפידה מתוך כמות גדולה שרצתה להיות חלק מהפרויקט החדש הזה".

"אנחנו מאמינים, מקווים ובטוחים שנעשה את המקסימום בדבר הזה ונהיה חלק בלתי נפרד מליגת העל לנוער למשך העונה הזאת ולמשך תקופה ארוכה וניתן למועדון הזה נחת ולעיר כולה. אנחנו אחרי מחנה אימונים מעולה ורואים שהשלד של הקבוצה קיים ונתחזק בעוד מספר תפקידים בשבוע שבועיים הקרובים ונהיה קבוצה קשה שתהווה פקטור מרכזי מהשניה הראשונה".

סגל השחקנים שנרשם עד כה: סעיד אבו בכר, האדי אבו נסאר, דור אביגזר, עילאי אטיאס, איתי אלוש, נועם אלוש, נאור אלפסי, אמיר ג'אבר, ארבל דרוקר, עידו הדר, רז חאטום, עידן מריומה, אוהד מרקין, נהוראי סודרי, סהר פרלמוטר, עבד אלרחמאן שהואן ועומרי שמיר.

הפועל עכו נוער (באדיבות המועדון)

| ליגת העל לנוער, מחזור 1 (שבת, 16/08)

הפועל ראשון לציון – בית"ר ירושלים (סופרלנד 4 מזרחי ראשון לציון, 17:15)

מכבי נתניה – הפועל קריית שמונה (בית מכבי נתניה בנתניה, 17:30)

בני יהודה ת"א – הפועל חיפה (ספורטק דרום 1 תל אביב, 17:30)

הפועל עכו – הפועל רעננה (אצטדיון טוטו עכו, 17:30)

מכבי הרצליה – הפועל תל אביב (אצטדיון טוטו הרצליה, 17:30)

הפועל באר שבע – מכבי פתח תקווה (וסרמיל 4 באר שבע, 17:35)

מכבי תל אביב – מכבי חיפה (אצטדיון נס ציונה, 17:40)

הפועל כפר סבא – הפועל ניר רמת השרון (אצטדיון לויטה כפר סבא, 19:45)

הפועל פתח תקווה – מ.ס. אשדוד (18/08, אצטדיון שפלה ביטוח פתח תקווה, 19:00)