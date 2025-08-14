בית״ר ללי-און מזרחי: אתה לא בתוכניות שלנו

מגן בית״ר ירושלים, לי-און מזרחי, לא טס עם הקבוצה לבוקרשט למשחק הגומלין מול ריגה במוקדמות הקונפרנס ליג, שייערך הערב (חמישי, 20:30).

הסיפור בין השחקן לקבוצה הגיע לנקודת רתיחה לאחר שעסקת העברתו בטרייד למ.ס אשדוד נפלה אחרי שמזרחי סירב לעבור לקבוצה מעיר הנמל בשל התנאים שהציעה לו. במצב הזה ברק אברמוב הציע למזרחי לפדות את השחרור שלו ולעבור לכל קבוצה שירצה בתמורה ל-100,000 אירו, אך אף קבוצה לא העבירה הצעה כספית על השחקן.

מזרחי נמצא בשנת חוזה, כלומר חוזהו מסתיים בתום העונה הקרובה. הוא הציע להאריך חוזה בבית״ר ואם לא יהיה בתוכניות המקצועיות, הוא יעבור בהשאלה. אחרי שלא הגיעו להסכמות בנוגע להארכת החוזה והיו פערים בין הצדדים, בית״ר קבעה כי הוא יימכר בקיץ הנוכחי לאשדוד או שיביא קבוצה שתשלם 100,000 אירו תמורת שחרורו. ״אין השאלה, רק מכירה״, נאמר לשחקן.

לי-און מזרחי (חג'אג' רחאל)

במקביל לשיחות בין אשדוד לבית״ר, מזרחי קיבל הצעה מהפועל חיפה שהסכימה לקבל את השחקן בהשאלה ללא זכות עתידית עליו.

מזרחי הסכים ואף היה מוכן להאריך חוזה בבית״ר כדי שלא יהפוך להיות שחקן חופשי בתום עונת ההשאלה, אך בית״ר סירבה לאופציה הזו והמסר שהעבירה לשחקן הוא: ״אם אתה רוצה לעבור להפועל חיפה, היא תצטרך להביא לנו שחקן מהסגל שלה. אין שם מישהו שאנחנו רוצים, לכן אתה תעבור רק לאשדוד וזה יהיה במכירה ושם תחתום על חוזה לשלוש שנים״.

היחסים בין מזרחי לבית"ר מוגדרים כ"מתוחים". על פי גורם במועדון, המגן גם הביע את תסכולו כשבאחד האימונים לא השתתף בתרגול הטקטי. מכל מקום, בבית"ר מאמינים כי מזרחי ימצא קבוצה עד סוף חלון העברות של הקיץ, אחרת הוא יהיה בבעיה. על העמדה שלו הביאו שני שחקני חיזוק, אלמוג כהן אישר את הפרידה מבחינה מקצועית ונתן את ברכת הדרך לשחרורו.

לי-און מזרחי (באדיבות המועדון)

נכון להיום, מזרחי מסרב לעבור לאשדוד ולא בגלל שיש לו משהו נגדה, פשוט ההצעה הכספית שלה נמוכה. בבית"ר מציינים כי מזרחי הוא זה שבאמצעות הסוכן דודו דהאן העלה את האפשרות לעבור לאשדוד, ופתאום עשה פניית פרסה. גם האופציה לעבור להפועל חיפה ירדה מהפרק ומזרחי נמצא כעת בצומת דרכים - האם לעבור לאשדוד או להפוך במקרה הטוב לשחקן סגל רחב שבקושי רואה דקות משחק בבית"ר.