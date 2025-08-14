חי: ראשל"צ - ק. ים 0:0, הרצליה - מכבי פ"ת 2:1

בזמן שהליגה הלאומית תצא לדרך בקרוב, בינתיים קבוצות הליגה מתכוננות לעונה במשחקי גביע הטוטו. בשעה זו משוחקים משחקי הדירוג כאשר מכבי הרצליה פוגשת את מכבי פתח תקווה,ו הפועל עפולה מתמודדת מול מכבי יפו ומ.ס כפר קאסם מול הפועל נוף הגליל. במקביל, הפועל ראשון לציון פוגשת את מ.ס קריית ים לחצי גמר של הגביע.

לחיצות ידיים (שחר גרוס)

הפועל ראשון לציון – מ.ס קריית ים 0:0

מפגש בין שתי קבוצות שסיימו במקום הראשון את הבית המוקדם, כאשר כל אחת מהן רשמה שני ניצחונות ותוצאת תיקו, מה שהקנה להן שבע נקודות מתוך תשע אפשריות.

מאבק על הכדור (שחר גרוס)

מכבי הרצליה – מכבי פתח תקווה 2:1

שתי הקבוצות סיימו במקום השני בביתן, ועתה הן נפגשות בקרב ישיר ומסקרן על הדירוג. הקבוצה שסיימה בחלק העליון של טבלת הלאומית אשתקד מגיעה עם שני ניצחונות רצופים, כאשר מולה נמצאת היורדת הטרייה מליגת העל שנמצאת גם היא ברצף של שני ניצחונות.

דקה 10, שער! מכבי פ”ת עלתה ל-0:1: אחרי לחץ חזק בפתיחה של המלאבסים, אוסו קוואמה חתך לאמצע הרחבה ושחרר בעיטה אל תקרת השער של טל בומשטיין.

דקה 67, שער! מכבי פ”ת עלתה ל-0:2: אמיר אלטורי הוביל את הכדור אל עבר הרחבה, חתך שמאלה ושלח בעיטה אדירה לרשת. בומשטיין לא היה מוכן.

דקה 80, שער! מכבי הרצליה צימקה ל-2:1: בן מיזן בעט באומנות מחוץ לרחבה אל החיבורים של מרוק וולף, ונתן תקווה לקראת הסיום לקבוצתו.

הפועל עפולה - מכבי יפו 3:0

שתי הקבוצות רשמו שלב בתים לא טוב מבחינתן, כאשר הראשונה סיימה עם שלושה הפסדים בשלושה משחקים ואפס נקודות, בעוד יפו רשמה תוצאת תיקו ושני הפסדים. שתיהן רוצות להתאושש ולרשום ניצחון ראשון.

דקה 2, המשחק נעצר עקב הפסקת חשמל: האורות באצטדיון בעפולה כבו, אביאל לוי הוריד את השחקנים מהדשא.

דקה 14, שער! מכבי יפו עלתה ל-0:1: לאחר שהמשחק חודש, קינגסלי אינסוטנט קיבל כדור רוחב ממנסור בנג’י והמשיך בקלות אל הרשת כאשר ההגנה של עפולה לא קיימת.

דקה 84, שער! מכבי יפו עלתה ל-0:2: גיל יצחק סיים ברשת בתום התקפה מתפרצת.

דקה 87, שער! מכבי יפו עלתה ל-0:3: סמי אדם הצטרף לחגיגה וגלגל גם הוא לרשת כאשר ההגנה של עפולה אובדת עצות.

מ.ס כפר קאסם – הפועל נוף הגליל 1:1

שתי הקבוצות סיימו במקום השלישי בביתן. הראשונה רשמה לזכותה שלוש נקודות, בעוד הקבוצה הצפונית רשמה ניצחון תיקו והפסד, אשר לא היה מספיק מבחינתן.

דקה 52, שער! מ.ס כפר קאסם עלתה ל-0:1: דיאלו עם טעות קשה איבד את הכדור על סף הרחבה ואיפשר לכריסטיאן אגו לגלגל את הכדור לרשת.

דקה 64, שער! נוף הגליל השוותה ל-1:1: אמיר ריאן נגח את שער השוויון אחרי פתיחה טובה של האורחת.

דקה 92, אדום להפועל כפר קאסם: אדהם סאועד נפל ברחבה אחרי מאבק עם דיאלו, ויטלי בונדרב לא התרשם ושלף כרטיס צהוב על התחזות, סאועד בצהוב שני ירד מהמגרש.