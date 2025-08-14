יום חמישי, 14.08.2025 שעה 21:29
יום חמישי, 14/08/2025, 20:30אצטדיון אצטדיון איליה אואנהקונפרנס ליג - סיבוב מוקדמות שלישי
ריגה
מחצית
2 0
שופט: פאבל רצ'קובסקי
שער עומר אצילי (7)
בישול בישול: ירין לוי
בית"ר ירושלים
מערכת ONE | 14/08/2025 20:30
הרכבים וציונים
 
 
עומר אצילי (האתר הרשמי של בית
עומר אצילי (האתר הרשמי של בית"ר י-ם)

מסעה האירופי של בית”ר ירושלים ממשיך בשעה זו, כאשר היא מארחת ברומניה את ריגה למשחק השני בסיבוב השלישי של הקונפרנס ליג. הקבוצה מהבירה, אשר הובסה 3:0 במשחק הראשון, תנסה לחולל מהפך אדיר ולעלות לשלב הפלייאוף של המפעל.

קבוצתו של ברק יצחקי יודעת כי היא עומדת בפני משימה קשה במיוחד. במשחק הראשון מול הלטבים, חניכיו הציגו יכולת נרפית בהגנה שהובילה לתוצאה שיהיה קשה מאוד לחזור ממנה, במיוחד כשהם לא מארחים בביתם.

הקבוצה מהבירה שואפת לחולל מהפך מדהים, ותוכל לעשות זאת בעזרת יכולת התקפית עילאית. במידה ותצליח במשימתה, היא תעפיל לשלב הפלייאוף של המפעל השלישי בחשיבותו בכדורגל האירופי ותעשה צעד משמעותי לעבר השתתפות בו.

לעומתה, היריבה הלטבית מגיעה במטרה ברורה לשמור על התוצאה ולהעפיל לשלב הבא ללא הסתבכויות מיותרות, ותעשה כל שביכולתה על מנת לעצור את ההתקפה הירושלמית מלהפתיע אותה.

מחצית ראשונה
  • '38
  • החמצה
  • בית"ר ממשיכה ללחוץ קדימה! אריאל מנדי הגיע למצב טוב ושחרר כדור חזק, השוער הלטבי שוב היה במקום
  • '32
  • החמצה
  • מוזי הגיע לעוד הזדמנות נהדרת בתוך הרחבה ושחרר כדור גבוה וחזק, אך שוב זביידריס הגיב מצוין והדף לקרן
  • '28
  • החמצה
  • עדי יונה שחרר בעיטה טובה ממצב טוב, אך סחט הצלה מהשוער הלטבי
  • '24
  • שער
  • שער! בית"ר ירושלים עלתה ל-0:2! עדי יונה השאיר את טימוטי מוזי לבדו ברחבה, הקיצוני שלח את הכדור ישר לפינת השער! הכל פתוח!
  • '9
  • החמצה
  • מוזי שחרר בעיטה טובה מחוץ ל-16, אך פספס את המסגרת במעט
  • '6
  • שער
  • שער! בית"ר ירושלים עלתה ל-0:1! עומר אצילי הגיע להזדמנות מצוינת מחוץ לרחבה ושחרר כדור חזק ישר לחיבורים! הירושלמים בדרך לקאמבק?
  • '3
  • החמצה
  • טימוטי מוזי השאיר את ג'ונבוסקו קאלו לבד ברחבה, אך החלוץ שחרר כדור לא טובה ישר לידיו של זביידריס
  • '1
  • החלטת שופט
  • שריקת הפתיחה באצטדיון איליאה אואנה! בית"ר ירושלים מנסה לעשות את הבלתי ייאמן ולהפוך 3:0 מהמשחק הראשון
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?נגןאוסק גלוך כובש צמד באימון של אייאקס
אוסקר גלוך כובש צמד באימון של אייאקסנגןהשיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
השיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאלנגןרונאלדו מהלל את עולם הגיימינג התחרותי
רונאלדו המקורי: "גיימינג זה הספורט החדש"