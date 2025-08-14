הרכבים וציונים



מסעה האירופי של בית”ר ירושלים ממשיך בשעה זו, כאשר היא מארחת ברומניה את ריגה למשחק השני בסיבוב השלישי של הקונפרנס ליג. הקבוצה מהבירה, אשר הובסה 3:0 במשחק הראשון, תנסה לחולל מהפך אדיר ולעלות לשלב הפלייאוף של המפעל.

קבוצתו של ברק יצחקי יודעת כי היא עומדת בפני משימה קשה במיוחד. במשחק הראשון מול הלטבים, חניכיו הציגו יכולת נרפית בהגנה שהובילה לתוצאה שיהיה קשה מאוד לחזור ממנה, במיוחד כשהם לא מארחים בביתם.

הקבוצה מהבירה שואפת לחולל מהפך מדהים, ותוכל לעשות זאת בעזרת יכולת התקפית עילאית. במידה ותצליח במשימתה, היא תעפיל לשלב הפלייאוף של המפעל השלישי בחשיבותו בכדורגל האירופי ותעשה צעד משמעותי לעבר השתתפות בו.

לעומתה, היריבה הלטבית מגיעה במטרה ברורה לשמור על התוצאה ולהעפיל לשלב הבא ללא הסתבכויות מיותרות, ותעשה כל שביכולתה על מנת לעצור את ההתקפה הירושלמית מלהפתיע אותה.