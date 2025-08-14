יום חמישי, 14.08.2025 שעה 21:29
יום חמישי, 14/08/2025, 21:00אצטדיון TSC ארנההליגה האירופית - סיבוב מוקדמות שלישי
האמרון ספרטנס
החמצת פנדל מרסלינה אמרסון (27)
דקה 29
0 0
שופט: רוהיט סגי
מכבי ת"א
הליגה האירופית 25-26
112-125שחטאר דונייצק1
103-84מיידטילנד2
107-106א.א.ק. לרנקה3
107-75לגיה ורשה4
93-103אוטרכט5
82-55קלוז'6
71-33בראגה7
76-55האקן8
61-32קופס9
63-43פרטיזן בלגרד10
58-84צליה11
43-25לבסקי סופיה12
30-21בראן13
33-42רייקה14
32-31סטיאווה בוקרשט15
31-21מכבי ת"א16
32-22אנדרלכט17
32-23הפועל ב"ש18
34-32שלבורן19
39-74שריף טירספול20
35-22פרישטינה21
11-11לינקולן רד אימפס22
11-11זרינסקי מוסטר23
11-11בריידבליק24
11-11נואה25
10-01פאוק סלוניקי26
10-01פנאתינייקוס27
10-01וולפסברגר28
16-52סבאח באקו29
14-32באניק אוסטרבה30
13-22היברניאן31
13-22ספרטק טרנאבה32
11-02לוגאנו33
13-02פאקשי34
16-02אילבס35
03-21דריטה36
02-11האמרון ספרטנס37
03-12אר.אפ.אס38
03-11סרבט ז'נבה39
02-02אקטובה40
06-22בשיקטאש41
05-12פרדריקסטאד42
מערכת ONE | 14/08/2025 21:00
הרכבים וציונים
 
 
אושר דוידה משתלט (Picture by Pedja Milosavljevic)
אושר דוידה משתלט (Picture by Pedja Milosavljevic)

מסעה האירופי של מכבי תל אביב ממשיך בשעה זו, כאשר היא מארחת בסרביה את חאמרון ספרטנס למשחק השני בסיבוב המוקדמות השלישי של הליגה האירופית. באלופה הישראלית יודעים כי תוצאה טובה הערב תבטיח להם ההעפלה לשלב הפלייאוף של המפעל ולמעשה תבטיח עונה אירופית. 

הצהובים מגיעים להתמודדות לאחר שלא הרשימו כלל במשחק הראשון בין שתי הקבוצות, והציגו יכולת ירודה שלא תאמה את הציפיות במועדון. חניכיו של לאזטיץ’ היו זקוקים למהפך, שהגיע על ידי אלעד מדמון עמוק בתוספת הזמן, על מנת להבטיח את הניצחון ולהשיג מקדמה לגומלין.

למרות היכולת הרעה, במכבי ת”א מודעים לכך שתוצאה מספקת תבטיח להם השתתפות באחד ממפעלי אופ”א בעונה הקרובה, כאשר מטרתם היא כמובן להעפיל לליגה האירופית.

מנגד, היריבה מגיעה ללא רגשי נחיתות. היא הוכיחה במשחק הקודם כי היא לא באה לשמש תפאורה, ותעשה את כל מאמציה על מנת להפריע לקבוצה הישראלית להשלים את משימתה.

מחצית ראשונה
איסוף סיסוקו (Picture by Pedja Milosavljevic)איסוף סיסוקו (Picture by Pedja Milosavljevic)
עידו שחר (Picture by Pedja Milosavljevic)עידו שחר (Picture by Pedja Milosavljevic)
דור פרץ (Picture by Pedja Milosavljevic)דור פרץ (Picture by Pedja Milosavljevic)
  • '20
  • אחר
  • הקצב מעט ירד ומכבי הורידה הילוך, כשהיא לא מסוכנת וחאמרון השתלטה על המשחק
  • '10
  • החמצה
  • הזדמנות נפלאה למכבי. הכדור החופשי הוגבה נהדר לרחבה, רביבו בעט מהאוויר, אך בונלו היה במקום והדף
  • '9
  • כרטיס צהוב
  • קמנזולי עצר את דוידה וקיבל את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק
רוי רביבו וג'וזף מבונג (Picture by Pedja Milosavljevic)רוי רביבו וג'וזף מבונג (Picture by Pedja Milosavljevic)
נמניה סטואיץ' אחרי ההחמצה (Picture by Pedja Milosavljevic)נמניה סטואיץ' אחרי ההחמצה (Picture by Pedja Milosavljevic)
נמניה סטואיץ' (Picture by Pedja Milosavljevic)נמניה סטואיץ' (Picture by Pedja Milosavljevic)
  • '3
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה של מכבי. כדור קרן מדויק מצא את סטואיץ' שהגיע מאחור ונגח, אך פספס את המסגרת
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט רוהיט סגי הוציא את ההתמודדות לדרך!
שחקני מכבי ת&qout;א בחימום (Picture by Pedja Milosavljevic)שחקני מכבי ת"א בחימום (Picture by Pedja Milosavljevic)
שחקני מכבי ת&qout;א בחימום (Picture by Pedja Milosavljevic)שחקני מכבי ת"א בחימום (Picture by Pedja Milosavljevic)
שחקני מכבי ת&qout;א בחימום (Picture by Pedja Milosavljevic)שחקני מכבי ת"א בחימום (Picture by Pedja Milosavljevic)
שחקני מכבי ת&qout;א (Picture by Pedja Milosavljevic)שחקני מכבי ת"א (Picture by Pedja Milosavljevic)
הוספת תגובה
