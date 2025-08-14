הרכבים וציונים



אושר דוידה משתלט (Picture by Pedja Milosavljevic) אושר דוידה משתלט (Picture by Pedja Milosavljevic)

מסעה האירופי של מכבי תל אביב ממשיך בשעה זו, כאשר היא מארחת בסרביה את חאמרון ספרטנס למשחק השני בסיבוב המוקדמות השלישי של הליגה האירופית. באלופה הישראלית יודעים כי תוצאה טובה הערב תבטיח להם ההעפלה לשלב הפלייאוף של המפעל ולמעשה תבטיח עונה אירופית.

הצהובים מגיעים להתמודדות לאחר שלא הרשימו כלל במשחק הראשון בין שתי הקבוצות, והציגו יכולת ירודה שלא תאמה את הציפיות במועדון. חניכיו של לאזטיץ’ היו זקוקים למהפך, שהגיע על ידי אלעד מדמון עמוק בתוספת הזמן, על מנת להבטיח את הניצחון ולהשיג מקדמה לגומלין.

למרות היכולת הרעה, במכבי ת”א מודעים לכך שתוצאה מספקת תבטיח להם השתתפות באחד ממפעלי אופ”א בעונה הקרובה, כאשר מטרתם היא כמובן להעפיל לליגה האירופית.

מנגד, היריבה מגיעה ללא רגשי נחיתות. היא הוכיחה במשחק הקודם כי היא לא באה לשמש תפאורה, ותעשה את כל מאמציה על מנת להפריע לקבוצה הישראלית להשלים את משימתה.