לירן פינטו לא ימשיך בנוער של נוף הגליל

לפני קצת יותר משנה, בהפועל נוף הגליל הודיעו כי לירן פינטו (39), מי שהיה בעבר חלק ממחלקת הנוער של מכבי חיפה, מצטרף למועדון על מנת להוביל את הפועל נוף הגליל לגבהים חדשים. את עונת 2024/25 החולפת סיים עם שחקניו במקום השלישי בטבלת הליגה הלאומית לנוער (צפון). עתה, מודיע על עזיבה, מסיבותיו האישיות, רגע לפני פתיחת עונת 2025/26.

כזכור, כבר בסוף עונת 2024/25 הרגיש כי הפועל נוף הגליל ולירן פינטו לא ימשיכו, לנוכח "תקלה" בקבוצת הווטסאפ של המאמנים. באמצע חודש מאי, פורסם ב-Vole ONE כי גיאורגי דרסיליה, אז מנהל מקצועי במחלקת הנוער של הפועל נוף הגליל, העביר סרטוני שערי עירוני טבריה, בהפסד 4:0, בעוד פינטו מציין בפני כולם "לא אמשיך לעבוד במקום שלא מכבד אותי".

למרות ה"תקלה", בהפועל נוף הגליל ולירן פינטו הגיעו להבנות להמשך ההתקשרות, גם בעונת המשחקים הקרובה, 2025/26, אלא שעתה, כאמור, נודע ל-ONE כי פינטו, במחשבה עם משפחתו, הגיע להארה שזה הזמן לעזוב. למרות שעוזב הוא את הנוער של המועדון, ימשיך הוא לשמש כעוזר מאמן בקבוצה הבוגרת, מהליגה הלאומית, לצד אורי גוטמן.

לירן פינטו באימוני מכבי חיפה (צילום עומרי שטיין)

את דרכו בכדורגל, בפן המקצועי, החל פינטו בעונת 2017/18, במועדון הכדורגל הצפוני, הפועל טירת כרמל. לאחר שלוש שנים, קיבל הצעה מפתה לחבור למחלקת הנוער של מכבי חיפה וכך היה. מאז עונת 2020/21 ועד העונה, עונת 2023/24, היה במועדון הירוק מהכרמל. פינטו מחזיק בתעודת מאמן UEFA A ומוכשר כסקאוט ואנליסט תחת אחת המכללות המאושרות של מנהלת הליגות.