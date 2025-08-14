יום חמישי, 14.08.2025 שעה 11:34
גליל בשיחות עם אייס בולדווין, אלסטון בטורקיה

הגארד האמריקאי הוא המועמד המוביל להיות הזר הרביעי בקבוצה הצפונית של גוני יזרעאלי. שחקן הפנים לא יגיע לרעננה והיא תנסה לחפש זר אחר במקומו

|
גוני יזרעאלי (לילך וויס-רוזנברג)
גוני יזרעאלי (לילך וויס-רוזנברג)

הפועל גליל עליון קרובה להשלמת הסגל שלה לעונה הקרובה. לקבוצה נותר לסגור עם זר רביעי ולצרף עוד שני ישראלים צעירים לעיבוי הסגל. 

המועמד המוביל לתפקיד הזר הרביעי הוא הגארד אדריאן "אייס" בולדווין ג'וניור (24, 1.85). הוא שיחק בעונות האחרונות במכללות, כאשר בשנים 2020-2023 שיחק באוניברסיטת וירג'יניה סטייט ובשתי העונות האחרונות במכללת פן סטייט בפנסילבניה והעמיד שם ממוצעים של 13.8 נקודות, 7 אסיסטים, 2.8 ריבאונדים ו-2.4 חטיפות למשחק. 

במכבי עירוני רעננה ניסו בשבוע האחרון לצרף את ג'סטין אלסטון, אך הפורוורד/סנטר (31, 2.03), ששיחק בעונה שעברה בהפועל חולון ולפני כן במכבי רמת גן, העדיף לחתום בטורקיה בסופו של דבר ובעולה החדשה יפנו כעת למועמדים אחרים.

