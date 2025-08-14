יום חמישי, 14.08.2025 שעה 11:33
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'

התרגשות ביבנה מהגרלת הדרבי בגביע המדינה

בעיר הגיבו בטירוף להגרלת סיבוב ה' במפעל, כשבית"ר יבנה, שקיימת רק 12 שנים, תפגוש את מכבי יבנה הוותיקה. אושר שטרית: "קרב כמו דוד נגד גוליית"

|
שחקני מכבי יבנה (אורן בן חקון)
שחקני מכבי יבנה (אורן בן חקון)

בבית"ר יבנה קיבלו בשמחה גדולה את הודעת ההתאחדות לכדורגל ביחס אליהם, כשנודע כי הקבוצה תשחק לראשונה בתולדותיה בליגה א', הליגה השלישית בטיבה בכדורגל הישראלי, זאת למרות שהפסידה 3:1 במשחק גמר המחוזות מול הפועל עירוני כרמיאל, אלא שהתפרקותה של אדומים אשדוד, הכריעה את הכף.

רגע לפני פתיחת עונת 2025/26 באופן רשמי, בתאריך 05/09, אז תחל ליגה א' דרום, בית"ר יבנה הוגרלה, במסגרת סיבוב ה' בגביע המדינה בכדורגל, איך לא, מול מכבי יבנה, לה היסטוריה ארוכת שנים בכדורגל הישראלי, כפי שניתן לקרוא על כך בספר "מהאגדות: סיפור הסינדרלה של מכבי צבי יבנה". ומה לגבי בית"ר יבנה? קיימת, בסך הכל, 12 שנים.

אשר שטרית, בעל הבית, היו"ר, המקים, לו מוסך רכבים מקומי, יחד עם אשר שטרית, לו שם דומה לבעל הבית, אחד לאחד, המנהל הקבצוה, יחד עם אנשים טובים אחרים שהתגייסו לפרוייקט (בדומה לאשתו של בעל בית, המנהלת את הכספים מאחורי הקלעים), מתרגשים לקראת הדרבי הראשון, הרשמי, בין בית"ר יבנה למכבי יבנה, שייערך ב-29/08, ממש אוטוטו.

בית"ר יבנה (באדיבות המועדון)בית"ר יבנה (באדיבות המועדון)

בית"ר יבנה תפגוש את מי שהפסידה, עד כה, במשחקי האימון שלה, מול קבוצת הנוער של הפועל תל אביב, בתוצאה 4:1, לא פחות, הפסידה גם למ.כ. ירושלים, שמקבלת צורה תחת הדרכתו של דיוויד ברמן, רשמה 1:1 מול הפועל הרצליה והוציאה רק 2:2 מול מכבי עירוני אשדוד, אליה הצטרף במהלך הקיץ דניאל טולמסוב לאחר שלא הצליח להשאיר את הפועל 'בני רגב' לוד בליגה א'.

ואם כבר "צרות של עשירים", הרי שקהל מכבי יבנה לא מרוצה, עד כה, ממה שרואה על כר הדשא. לטענתו, הקבוצה מתנהלת בצורה חובבנית והכסף מהעירייה ממשיך לזרום על חשבון התושבים. "אנחנו כבר מיואשים", כתב אחד האוהדים ברשתות החברתיות, בשיח אודות משחקי ההכנה של מכבי יבנה. "כלום לא נראה טוב", ציין אוהד אחר בטקסט ביקורתי.

שמעון אלקבץ, אשר שטרית ועידן שטרית (חגי חסדאי כהן)שמעון אלקבץ, אשר שטרית ועידן שטרית (חגי חסדאי כהן)

בבית"ר יבנה, שמתכוננת לליגה ולגביע כיישות נפרדת, לא מעניין אותה מה כותבים על יריבתה, לה היסטוריה של שנים בכדורגל הישראלי, כאמור. הפסידה לנוער או הוציאה תיקו, זה לא עניינה. בבית"ר יבנה עובדים לילות כימים בתקופה האחרונה על מנת להעמיד קבוצה איכותית לליגה א', שלא תמצא את עצמה, בסוף העונה, בתחתית או גרוע מכך – יורדת בחזרה לליגה ב'.

שמעון אלקבץ, המאמן, ימשיך במועדון לעונה נוספת, כשהמטרה היא לתקוע יתד בעונה הראשונה של הקבוצה בליגה א' ולאחר מכן לחשוב מה הלאה. נכון לכרגע, חתמו במועדון נתן טשלה, בן לוי, אורי אשרם, נועם כהן, יונתן וולדמיכאל, אושר דהן (מלך שערי הליגה בעונה החולפת, עם 25 שערים) ואופיר קרצו, השוער, אקס מכבי יבנה.

אשר שטרית, מנהל בית"ר יבנה, ציין בפני ONE: "קרב הגביע דוד נגד גוליית. בעיר יבנה הכדורגל הוא רק משחק, הוא סמל זהות וגאווה מקומית. העיר כולה שואלת האם דוד המקומי יפיל את גוליית המנוסה. ביום המשחק זה לא יהיה מאבק על כסף, אלא אמונה על כבוד ואהבה אין סופית לעיר יבנה. ההיסטוריה מחכה ואנחנו נכתוב אותה".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?נגןאוסק גלוך כובש צמד באימון של אייאקס
אוסקר גלוך כובש צמד באימון של אייאקסנגןהשיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
השיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאלנגןרונאלדו מהלל את עולם הגיימינג התחרותי
רונאלדו המקורי: "גיימינג זה הספורט החדש"
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */