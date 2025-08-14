פלר: אופ"א - עוד אירגון אנטישמי נוסף לרשימה

בשום מקום אופ"א לא הזכירה במפורש את השם של ישראל אמש (רביעי) בסופר קאפ האירופי או ברשתות החברתיות שלה, אבל לא היה ספק למי כוון השלט שהוצג לפני שריקת הפתיחה בין פ.ס.ז’ לטוטנהאם. כמובן שההחלטה של אופ"א עוררה הדים רבים, כולל ביקורות וגם השדר הארגנטינאי, הרנן פלר, הצטרף אליהן.

“שלום, אופ"א! חבל ששכחתם את השבעה באוקטובר", כתב פלר בסטורי באינסטגרם והוסיף בביקורת חריפה לעבר התאחדות הכדורגל האירופית: “עוד אירגון אנטישמי נוסף לרשימה".

זו כמובן לא הפעם הראשונה שהשדר הארגנטינאי מתייחס למלחמה, שכן הוא מקפיד להזכיר את החטופים ברצועת עזה בפתיחת השידורים שלו, בעיקר מהליגה הארגנטינאית.

הרנן פלר (מערכת ONE)

רק לפני מספר ימים הוא עשה את זה לפני המשחק בין בוקה ג’וניורס לראסינג קלוב וכתב באינסטגרם: “אנחנו ממשיכים לגנות את אירגון הטרור, חמאס. יש עדיין 50 אנשים שנשללה מהם חירותם. הרימו את קולכם, תמיד. החזירו את החטופים, אנחנו מחכים לכם".

כזכור, דודתו של פלר, אופליה רויטמן, הייתה אחת החטופות והיא הוחזרה לישראל בנובמבר 2023. השדר גם ביקר בישראל ודיבר בכנסת: “עדיף שיהרגו אותי על מה שאני עושה ולא על כך שאני שותק".