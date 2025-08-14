חאלד דיאב חתם לשלוש שנים בהפועל חיפה

בהפועל חיפה מקווה שעונת 2025/26 מבחינתה של קבוצת נערים א' במועדון תסתיים בחיוך. על מנת שזה יקרה, עובדים במערכת המקצועית לילות כימים על מנת להוביל קבוצה איכותית. במערכת הוחלט לצרף את השוער חאלד דיאב, שבחודש נובמבר יחגוג את יום הולדתו ה-16, שוער המתנשא לגובה של 1.91.

חאלד, המגיע מטמרה, שם מתגורר עם משפחתו, שם החל את הקריירה שלו בשנת 2021, חתם על חוזה בן שלוש שנים, מנערים א' ועד גיל נוער, זאת באמצעות סוכנות השחקנים Play It, בנוכחותם של המנכ"ל, איתי רק ואורן שטרלינג. חאלד סיים את עונת 2024/25 במקום ה-11 עם קבוצתו, נערים ב' של מ.כ. נווה יוסף, מליגת נערים ב' ארצית צפון.

בעונה החולפת חאלד רשם 19 משחקים, כשבשישה מהם שמר על רשת נקייה, ב-12 מהם ספג, לכל היותר, שער אחד בלבד, כשבסך הכל, הוציא מהרשת שלו 26 כדורים, מבין 46 שערים שספגה מ.כ. נווה יוסף בכל אותה עת. התכבד ב-1,280 דקות משחק והיה בין תשעה שחקני סגל שרשמו הכי הרבה דקות משחק בעונה החולפת במדי קבוצת נערים ב' של המועדון.

בעונת 2021/22 נרשם לראשונה תחת המעטפת של ההתאחדות לכדורגל, כשחקן במחלקת הנוער של אהלי טמרה. שיחק אז גם בקבוצת ילדים ב' של המועדון וכך גם בקבוצת ילדים א' של המועדון. לאחר שלוש שנים באיזור הנוחות, בבית, בטמרה, חבר, כאמור, למחלקת הנוער של מ.כ. נווה יוסף, שהיוותה בעבורו קרש קפיצה למועדון כמו הפועל חיפה, בו חתם לשלוש שנים קדימה.