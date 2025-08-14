יום חמישי, 14.08.2025 שעה 11:33
כדורגל ישראלי  >> ליגת נערים א' ארצית צפון
לוח תוצאות

חאלד דיאב חתם לשלוש שנים בהפועל חיפה

השוער בן ה-15, שגדל בטמרה, שם עדיין מתגורר, יחבור לאדומים מהכרמל במטרה להחזיר אותם לליגת נערים א' על. בעונה החולפת שיחק במדי מ.כ נווה יוסף

|
איתי רק, חאלד דיאב ואורן שטרלינג (באדיבות הפועל חיפה)
איתי רק, חאלד דיאב ואורן שטרלינג (באדיבות הפועל חיפה)

בהפועל חיפה מקווה שעונת 2025/26 מבחינתה של קבוצת נערים א' במועדון תסתיים בחיוך. על מנת שזה יקרה, עובדים במערכת המקצועית לילות כימים על מנת להוביל קבוצה איכותית. במערכת הוחלט לצרף את השוער חאלד דיאב, שבחודש נובמבר יחגוג את יום הולדתו ה-16, שוער המתנשא לגובה של 1.91.

חאלד, המגיע מטמרה, שם מתגורר עם משפחתו, שם החל את הקריירה שלו בשנת 2021, חתם על חוזה בן שלוש שנים, מנערים א' ועד גיל נוער, זאת באמצעות סוכנות השחקנים Play It, בנוכחותם של המנכ"ל, איתי רק ואורן שטרלינג. חאלד סיים את עונת 2024/25 במקום ה-11 עם קבוצתו, נערים ב' של מ.כ. נווה יוסף, מליגת נערים ב' ארצית צפון.

בעונה החולפת חאלד רשם 19 משחקים, כשבשישה מהם שמר על רשת נקייה, ב-12 מהם ספג, לכל היותר, שער אחד בלבד, כשבסך הכל, הוציא מהרשת שלו 26 כדורים, מבין 46 שערים שספגה מ.כ. נווה יוסף בכל אותה עת. התכבד ב-1,280 דקות משחק והיה בין תשעה שחקני סגל שרשמו הכי הרבה דקות משחק בעונה החולפת במדי קבוצת נערים ב' של המועדון.

בעונת 2021/22 נרשם לראשונה תחת המעטפת של ההתאחדות לכדורגל, כשחקן במחלקת הנוער של אהלי טמרה. שיחק אז גם בקבוצת ילדים ב' של המועדון וכך גם בקבוצת ילדים א' של המועדון. לאחר שלוש שנים באיזור הנוחות, בבית, בטמרה, חבר, כאמור, למחלקת הנוער של מ.כ. נווה יוסף, שהיוותה בעבורו קרש קפיצה למועדון כמו הפועל חיפה, בו חתם לשלוש שנים קדימה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?נגןאוסק גלוך כובש צמד באימון של אייאקס
אוסקר גלוך כובש צמד באימון של אייאקסנגןהשיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
השיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאלנגןרונאלדו מהלל את עולם הגיימינג התחרותי
רונאלדו המקורי: "גיימינג זה הספורט החדש"
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */