השלט מדגיש את התהום אליו הידרדר הכדורגל

שני ילדים פלסטינים השתתפו אתמול (רביעי) בטקס הענקת המדליות לקבוצה בבעלות קטארית בסופר קאפ האירופי. זו השורה התחתונה. אופ"א פתחה את הערב עם כרזה להפסקת הרג ילדים ואזרחים, שהונחה על הדשא לפני ההתמודדות בין פאריס סן ז'רמן לטוטנהאם. יש בעיה מוסרית לא מבוטלת בקריאה הזו כאשר על המגרש עומדים שחקנים שמקבלים שכר מהמשטר שמממן באופן ישיר טרור.

הצביעות הזו מדגישה את התהום אליה הידרדר הכדורגל האירופי (והעולמי), אשר מאפשר לקטאר לקבוע את הכללים. ובכל הקשור לתוצאה, חגגה סן ז'רמן תואר נוסף – רק שהפעם זה כלל לא היה מוצדק. לא רק פוליטית, אלא גם מבחינה ספורטיבית נטו.

מחזיקת ליגת האלופות הציגה אתמול באודינה משחק נרפה וחסר השראה, ובמשך רוב הדקות הייתה בנחיתות ברורה מול מחזיקת הליגה האירופית שהפגינה המון התלהבות ונחישות במשחק הבכורה של המאמן הדני, תומאס פרנק. התרנגולים שסיימו את העונה בפרמייר ליג במקום ה-17 ובחרו להיפרד מהמאמן האוסטרלי, אנג'ה פוסטקוגלו למרות ההצלחה בזירה הבינלאומית, היו קרובים מאוד לתואר נוסף בשנה מוזרה מאוד מבחינתם.

השלט של אופ"א (IMAGO)

פוסטקוגלו שאף להנחיל לטוטנהאם סגנון ראוותני והתקפי, אבל בגמר הליגה האירופית מול מנצ'סטר יונייטד הושג הניצחון הדחוק 0:1 דווקא במשחק אפרורי ומשעמם. הפעם, עם האיש החדש על הקווים, הציגו הלונדונים יכולת שגרמה הנאה גם לאוהדים נייטרלים. העידן ללא סון יונג-מין, שעזב בדמעות לטובת לוס אנג'לס, נפתח עם כדורגל תוסס, בו נטל מוחמד קודוס חלק פעיל במיוחד. הרכש החדש מווסטהאם היה פעלתן, שיתף פעולה היטב עם ריצ’ארליסון, ואף סידר לברזילאי הזדמנות מצוינת במסירת עומק מעולה בדקות הראשונות.

עם זאת, את השערים של טוטנהאם כבשו הבלמים, וזה קרא בזכות ניצול המצבים הנייחים - אולי מדובר ברמז לבאות לקראת העונה החדשה. העיתונאים שנכחו באצטדיון הופתעו כאשר שחקני התרנגולים תירגלו הצטרפות לקרנות והוצאות חוץ במהלך החימום, וזה בדיוק מה שהם עשו גם במשחק עצמו. כריסטיאן רומרו, שירש את סרט הקפטן מסון ממש לפני שריקת הפתיחה, היה מעורב בשני הכיבושים עם נוכחות עוצמתית ברחבה. הוא היה זה שהסיט את הכדור לז'ואאו פאליניה בדקה ה-39. הבעיטה של הפורטוגלי נעצרה, אבל מיקי ואן דר ואן המשיך את הריבאונד פנימה. בתחילת המחצית השניה, נגח הארגנטיני בעצמו פנימה מהגבהה של פדרו פורו, וטוטנהאם שייטה ל-0:2 מרשים.

בשני המקרים, עמד באור הזרקורים לוקאס צ’באלייה. השוער החדש של סן ז'רמן לא רק הוחתם מליל תמורת 55 מיליון אירו, אלא גם הדיח מיידית את ג'אנלואיג'י דונארומה, לו הראה המועדון את הדרך החוצה. המאמן לואיס אנריקה לקח את האחריות למהלך על עצמו והצהיר: "הוא אחד השוערים הטובים ביותר, ובן אדם טוב עוד יותר, אבל החלטנו שאנחנו מחפשים שוער עם פרופיל אחר". מדוע היה צורך בפרופיל אחר דווקא אחרי שהאיטלקי הפגין משחקים עילאיים בדרך לזכיה בליגת האלופות? האמת נמצאת מאחורי הקלעים, והספרדי לא בהכרח היה האיש שיזם את המהלך, עליו הגיב דונארומה במרירות ובכעס.

שחקני פ.ס.ז' בחלוקת המדליות (רויטרס)

"למרבה הצער, מישהו החליט שלא אוכל עוד להיות חלק מהקבוצה ולתרום להצלחתה", כתב דונארומה, והלחץ על צ’באלייה רק האמיר. ובכן, הצרפתי בן ה-23 היה נהדר במחצית הראשונה וההצלה מהבעיטה של פאליניה הייתה פנומנלית, גם אם המהלך הסתיים ברשת בסופו של דבר. מנגד, הוא שגה קשות כאשר איפשר לנגיחה של רומרו לחדור פנימה, והגיע לדו קרב הפנדלים כשהוא נחוש להשכיח את המחדל הספציפי הזה בהופעת הבכורה בין הקורות.

המשחק לא היה אמור להיגרר לשוויון, כי עד הדקה ה-85 בעטה סן ז'רמן פעם אחת בלבד למסגרת. הקבוצה שהייתה כה דומיננטית בליגת האלופות בחודשים הראשונים של 2025, לא תיפקדה ויש להניח כי ללוח המשחקים הוא הסיבה המרכזית לכך. חודש בלבד חלף מאז גמר גביע העולם למועדונים, בו הובסה השלוחה הקטארית בידי צ'לסי. החופשה הקצרה לא איפשרה לכוכבים לנוח כמו שצריך ולמלא את המצברים באמת, ובמקביל האימונים הספורים שקוימו אחרי החזרה לפעילות לא הספיקו כדי להחזירם לכושר.

אז אוסמן דמבלה בקושי הורגש, וכך גם חביצ'ה קבראצחליה שהוחלף אחרי שעה. ויטיניה, שהיה פצצת אנרגיה בכל משחק בעונה שעברה, נראה הפעם כבוי למדי. סמלי, אם כך, שהישועה הגיעה מהמחליפים. לי קאנג אין הפציץ בבעיטה חדה, והיה משהו אירוני בכך שקוריאני חגג מול טוטנהאם, בעוד סון צופה בהתמודדות בטלוויזיה מקליפורניה. השער המצמק הזה נתן את האות ללחץ של סן ז'רמן בדקות האחרונות, וטוטנהאם איבדה את הסדר ואת האמונה. הפעולה החיובית הכמעט יחידה של דמבלה הניבה בישול לראשו של גונסאלו ראמוס בזמן פציעות, וצ’באלייה קיבל את הצ'אנס שלו בתום תיקו 2:2.

נאסר אל חלאיפי ולואיס אנריקה חוגגים (IMAGO)

הוא עשה את זה, בעוד ואן דר ואן הפך מגיבור פוטנציאלי לגיבור הטרגי של טוטנהאם עם ניסיון חלש למדי. ייתכן שלא היה צריך לכלול את הבלם ברשימת הבועטים, אך מצד שני גם מתיס טל – החלוץ הצרפתי שנרכש באופן סופי מבאיירן מינכן – שלח את הכדור שלו החוצה. כך חמק התואר השני של השנה מטוטנהאם, אבל היא יכולה לצאת מעודדת מהמפגש. אחרי הזכייה בליגה האירופית, נפוצו ברשתות החברתיות הבדיחות על התבוסה הצפויה לה מול סן ז'רמן בסופר קאפ. בפועל, היא הייתה ראויה לניצחון והפגינה ביטחון עצמי גבוה עד השער הראשון שספגה. הקדנציה של פרנק נפתחה ברגל ימין, ונותר רק להצטער שמנור סולומון לא נמצא בתוכניותיו.

באשר לסן ז'רמן, הפרויקט הזה נועד בראש ובראשונה ל-sportswashing של המשטר הקטארי, והילדים מעזה שגויסו לטקס הרשמי לצד נשיא אופ"א, אלכסנדר צ'פרין, הדגישו זאת מצוין.

אפשר לדבר על ההחלטות הטקטיות של לואיס אנריקה שלא היה מעורב הפעם בתקריות אלימות אחרי שריקת הסיום, בניגוד לגמר מול צ'לסי. אפשר לספר על הפרידה העצובה של דונארומה והפתיחה של צ’באלייה. כל זה נחמד, אבל במהות חשוב לזכור מי עומד מאחוריו ולאיזו מטרה. התקשורת היללה בחודשים האחרונים את סן ז'רמן והגדירה אותו כקבוצה הטובה בעולם אחרי ה-0:5 על אינטר בגמר ליגת האלופות. יש לקוות כי היכולת הבעייתית אתמול מסמלת את תום "השליטה" הקצרה שלה בכדורגל האירופי.