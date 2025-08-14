האם מכבי ת"א ומכבי חיפה ישלימו את המשימה?

שלוש נציגות ישראליות ישלימו היום (חמישי) את משחקי הגומלין בזירה האירופית שלהן. הראשונה, מכבי תל אביב, תפגוש את חאמרון ספרטנס כשהיא ביתרון 1:2 מהמשחק הקודם ותנסה להפעיל לשלב הפלייאוף בליגה האירופית ולהבטיח עונה אירופית. השנייה, מכבי חיפה, מגיעה ביתרון 0:1 על ראקוב, ותנסה לשמור על התוצאה. בית”ר ירושלים, מגיעה בפיגור 3:0 ותנסה לעשות את הבלתי ייאמן.

