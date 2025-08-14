יום חמישי, 14.08.2025 שעה 09:40
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

האם מכבי ת"א ומכבי חיפה ישלימו את המשימה?

הקבוצות מגיעות ביתרון של שער אחד לגומלין במטרה לעלות שלב הפלייאוף באירופית ובקונפרנס. הצביעו: האם יעלו? וגם: בית"ר י-ם תעשה את הבלתי ייאמן?

|
שחקני מכבי תל אביב מברכים את רוי רביבו (האתר הרשמי של מכבי ת
שחקני מכבי תל אביב מברכים את רוי רביבו (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

שלוש נציגות ישראליות ישלימו היום (חמישי) את משחקי הגומלין בזירה האירופית שלהן. הראשונה, מכבי תל אביב, תפגוש את חאמרון ספרטנס כשהיא ביתרון 1:2 מהמשחק הקודם ותנסה להפעיל לשלב הפלייאוף בליגה האירופית ולהבטיח עונה אירופית. השנייה, מכבי חיפה, מגיעה ביתרון 0:1 על ראקוב, ותנסה לשמור על התוצאה. בית”ר ירושלים, מגיעה בפיגור 3:0 ותנסה לעשות את הבלתי ייאמן. 

הצביעו: האם הצהובים והירוקים ישלימו את המשימה ויעלו, מי צריך לפתוח בהרכבי הקבוצות והאם החבורה מהבירה מסוגלת לעשות מהפך אדיר ולהעפיל לשלב הבא? ענו עכשיו בוואטסאפ של ONE. 

