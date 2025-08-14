"אופ"א שלחה מסר לישראל", "ביקורת על אופ"א"

הסופר קאפ האירופי אמש (רביעי), בו פ.ס.ז’ זכתה אחרי ניצחון 3:4 בפנדלים על טוטנהאם (2:2 בזמן החוקי), עלול להיות רגע מכונן דווקא ביחסים בין ישראל לאופ"א. זאת אחרי השלט שהופיע על הדשא לפני שריקת הפתיחה ובו נכתב: “הפסיקו להרוג ילדים, הפסיקו להרוג אזרחים".

השלט, שהוצב על הדשא בעוד 22 השחקנים כבר עמדו ערוכים לצילום הקבוצתי, תפס את המוקד, בצל המוסר הכפול של אופ”א, שכידוע לא התייחסה לטבח השבעה באוקטובר עד עצם היום הזה. גם אמש, בשלט עצמו וברשתות החברתיות, האירגון לא הזכיר במפורש את ישראל, אבל לאף אחד לא היה ספק למי הביקורת הייתה מכוונת.

ברחבי העולם כמובן התייחסו לכך וב’מארקה’ הספרדי נכתב: “אופ"א שולחת מסר לישראל לנוכח הקונפליקט עם הפלסטינים. אופ"א לא אמרה במפורש שהמסר מכוון לישראל, אבל שני פליטים מעזה, טאלה ומוחמד, לקחו חלק בטקס הענקת הפרסים".

השלט בפתיחת המשחק (IMAGO)

ב’קאדנה סר’ הספרדי כתבו: “ביקורת על אופ"א אחרי השלט לפני הסופר קאפ האירופי". בכתבה התייחסו לביקורת החריפה ברשתות החברתיות לעבר אופ"א, שהואשמה באי-בהירות מכוונת ובניסיון "לסמן וי" מבלי לנקוט עמדה ברורה.

כמו כן, בתקשורת האמריקאית הופצה כתבה של סוכנות הידיעות, AP: “אופ"א הציגה את השלט יום לאחר שקרן אופ"א לילדים הודיעה על היוזמה האחרונה שלה לסייע לילדים שהושפעו מהמלחמות ברחבי העולם".

בפוסט הרשמי שהעלתה אופ"א ברשתות, היא חזרה על אותו מסר וציינה כי מדובר ב"קריאת השכמה", אך גם שם נמנעה מציון מפורש של הגורמים המעורבים – מה שרק העמיק את תחושת המיאוס מצד אוהדים רבים.

זוהי אינה הפעם הראשונה בה אופ"א סופגת ביקורת בנוגע לאופן בו היא מגיבה למלחמה בעזה. כאשר השחקן הפלסטיני סולימאן אל עובייד, שכונה "פלה הפלסטיני", נהרג אחרי מה שיוחס כתקיפה ישראלית בעת שניסה להשיג מזון למשפחתו, הסתפקה אופ"א בציוץ תנחומים מבלי לפרט את נסיבות מותו. כוכב ליברפול, מוחמד סלאח, לא נשאר אדיש ותקף את ההתנהלות: "אפשר לדעת איפה הוא נהרג? איך? ולמה?", כתב בטוויטר.

מוחמד סלאח (IMAGO)

אגב, הסופר קאפ האירופי נערך באודינה שבצפון איטליה. זהו בדיוק האצטדיון שבו נבחרת איטליה תארח את נבחרת ישראל ב-14 באוקטובר.