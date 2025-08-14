יום חמישי, 14.08.2025 שעה 09:40
 בית 1 
00-00סלובקיה1
00-00צפון אירלנד2
00-00לוקסמבורג3
00-00גרמניה4
 בית 2 
00-00שווייץ1
00-00שבדיה2
00-00סלובניה3
00-00קוסובו4
 בית 3 
00-00יוון1
00-00סקוטלנד2
00-00בלארוס3
00-00דנמרק4
 בית 4 
00-00אוקראינה1
00-00איסלנד2
00-00אזרבייג'ן3
00-00צרפת4
 בית 5 
00-00טורקיה1
00-00גיאורגיה2
00-00בולגריה3
00-00ספרד4
 בית 6 
00-00הונגריה1
00-00אירלנד2
00-00ארמניה3
00-00פורטוגל4
 בית 7 
75-54פינלנד1
60-102הולנד2
62-43פולין3
23-23ליטא4
111-04מלטה5
 בית 8 
91-43בוסניה1
61-62אוסטריה2
64-84רומניה3
34-33קפריסין4
012-14סן מרינו5
 בית 9 
122-134נורבגיה1
66-73ישראל2
33-22איטליה3
38-54אסטוניה4
010-23מולדובה5
 בית 10 
82-64צפון מקדוניה1
76-104ווילס2
44-52בלגיה3
34-33קזחסטן4
08-03ליכטנשטיין5
  
90-63אנגליה1
53-44אלבניה2
40-32סרביה3
08-04אנדורה4
  
96-94צ'כיה1
61-122קרואטיה2
63-43מונטנגרו3
34-33איי פארו4
016-24גיברלטר5

"אופ"א שלחה מסר לישראל", "ביקורת על אופ"א"

ברחבי העולם סיקרו את השלט שהציג האירגון לפני הסופר קאפ האירופי, אופ"א הואשמה בניסיון לסמן וי. באותו אצטדיון איטליה תארח את ישראל באוקטובר

|
השלט של אופ
השלט של אופ"א (רויטרס)

הסופר קאפ האירופי אמש (רביעי), בו פ.ס.ז’ זכתה אחרי ניצחון 3:4 בפנדלים על טוטנהאם (2:2 בזמן החוקי), עלול להיות רגע מכונן דווקא ביחסים בין ישראל לאופ"א. זאת אחרי השלט שהופיע על הדשא לפני שריקת הפתיחה ובו נכתב: “הפסיקו להרוג ילדים, הפסיקו להרוג אזרחים".

השלט, שהוצב על הדשא בעוד 22 השחקנים כבר עמדו ערוכים לצילום הקבוצתי, תפס את המוקד, בצל המוסר הכפול של אופ”א, שכידוע לא התייחסה לטבח השבעה באוקטובר עד עצם היום הזה. גם אמש, בשלט עצמו וברשתות החברתיות, האירגון לא הזכיר במפורש את ישראל, אבל לאף אחד לא היה ספק למי הביקורת הייתה מכוונת.

ברחבי העולם כמובן התייחסו לכך וב’מארקה’ הספרדי נכתב: “אופ"א שולחת מסר לישראל לנוכח הקונפליקט עם הפלסטינים. אופ"א לא אמרה במפורש שהמסר מכוון לישראל, אבל שני פליטים מעזה, טאלה ומוחמד, לקחו חלק בטקס הענקת הפרסים".

השלט בפתיחת המשחק (IMAGO)השלט בפתיחת המשחק (IMAGO)

ב’קאדנה סר’ הספרדי כתבו: “ביקורת על אופ"א אחרי השלט לפני הסופר קאפ האירופי". בכתבה התייחסו לביקורת החריפה ברשתות החברתיות לעבר אופ"א, שהואשמה באי-בהירות מכוונת ובניסיון "לסמן וי" מבלי לנקוט עמדה ברורה.

כמו כן, בתקשורת האמריקאית הופצה כתבה של סוכנות הידיעות, AP: “אופ"א הציגה את השלט יום לאחר שקרן אופ"א לילדים הודיעה על היוזמה האחרונה שלה לסייע לילדים שהושפעו מהמלחמות ברחבי העולם".

בפוסט הרשמי שהעלתה אופ"א ברשתות, היא חזרה על אותו מסר וציינה כי מדובר ב"קריאת השכמה", אך גם שם נמנעה מציון מפורש של הגורמים המעורבים – מה שרק העמיק את תחושת המיאוס מצד אוהדים רבים.

זוהי אינה הפעם הראשונה בה אופ"א סופגת ביקורת בנוגע לאופן בו היא מגיבה למלחמה בעזה. כאשר השחקן הפלסטיני סולימאן אל עובייד, שכונה "פלה הפלסטיני", נהרג אחרי מה שיוחס כתקיפה ישראלית בעת שניסה להשיג מזון למשפחתו, הסתפקה אופ"א בציוץ תנחומים מבלי לפרט את נסיבות מותו. כוכב ליברפול, מוחמד סלאח, לא נשאר אדיש ותקף את ההתנהלות: "אפשר לדעת איפה הוא נהרג? איך? ולמה?", כתב בטוויטר.

מוחמד סלאח (IMAGO)מוחמד סלאח (IMAGO)

אגב, הסופר קאפ האירופי נערך באודינה שבצפון איטליה. זהו בדיוק האצטדיון שבו נבחרת איטליה תארח את נבחרת ישראל ב-14 באוקטובר.

שחקני ראקוב פורצים לאימון מכבי חיפה
