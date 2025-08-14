קשר נתניה לשעבר, גדעון קליינמן, הלך לעולמו

קשר מכבי נתניה לשעבר, גדעון קליינמן, הלך לעולמו. השחקן, שנולד ב-1955, כיכב במדי היהלומים בתור הזהב של המועדון בשנות ה-70 וה-80, וסייע לה לזכות בשלוש אליפויות ובגביע המדינה.

מהמועדון נמסר: “בלב כבד וביגון עמוק מועדון הכדורגל מכבי נתניה מרכין ראשו עם פטירתו של גדעון קליינמן ז"ל, קשר העבר של המועדון בשנות ה-70 וה-80. גדעון היה חלק בלתי נפרד ממשפחת מכבי נתניה. כקשר מוכשר הוא סייע לקבוצה לזכות בשלוש אליפויות מרשימות בין השנים 1972-1983 וכן בגביע המדינה, גדעון השאיר אחריו מורשת של גאווה, הישגים ואהבה אמיתית לכדורגל”.

“המעגל נסגר בכך שבנו עמית המשיך בדרכו של אביו והיה אחד מעמודי התווך של המועדון בשנים האחרונות כאוהד נאמן ובעל תפקיד חשוב בשדרה הניהולית, ממשיך את המורשת המשפחתית והקשר העמוק למועדון. אנו שולחים תנחומים עמוקים למשפחת קליינמן - לעמית, לכל בני המשפחה ולאוהדי המועדון”.

יהי זכרו ברוך.