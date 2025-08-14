מכבי ת"א ובית"ר פייבוריטיות, מכבי חיפה בנחיתות

שלב המוקדמות במפעלים האירופים ממשיך הערב (חמישי) כאשר שלוש הקבוצות הישראליות שנותרו במפעלים רוצות לעלות לשלב הבא. במסגרת הליגה האירופית, מכבי תל אביב תפגוש את חאמרון ספרטנס למשחק הגומלין, בעוד בקונפרנס ליג, מכבי חיפה תתמודד מול ראקוב ובית”ר ירושלים תשחק מול ריגה.

אלופת המדינה פייבוריטית ברורה מול יריבתה המלטזית, כאשר היא מקבלת יחס של פי 1.15 לניצחון, בעוד חאמרון פי 9.60. תוצאת תיקו תזכה את המהמרים ביחס של פי 5.20.

אצילי מול קורנו (עמרי שטיין)

לעומתה, מכבי חיפה מגיעה למפגש מול ראקוב כאנדרדוג. היא זוכה ליחס של פי 2.85, בעוד יריבתה ליחס של פי 2.05. אם המשחק יסתיים ללא הכרעה, היחס יהיה פי 3.05.

באשר לקבוצה מהבירה, היא זקוקה למהפך כביר כדי לעלות לשלב הבא. לפי היחסים, היא עדיפה במעט על יריבתה, כאשר היא מקבלת יחס של פי 2.20 לעומת 2.35 של ריגה. תוצאת תיקו תהיה שווה יחס של פי 3.50.