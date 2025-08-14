"הכדורגל הישראלי במצב הקשה ביותר שהיינו בו", כך מתארים גורמי כדורגל את המצב הנוכחי של ישראל בזירה הבינלאומית על רקע המלחמה המתמשכת בעזה והביקורת הגוברת בעולם, שחדרה גם למגרשי הספורט.

אמש (רביעי), לפני משחק הסופר קאפ האירופי בין פאריס סן-ז'רמן לטוטנהאם, הציגה אופ"א שלט ענק הנושא את הכיתוב: "הפסיקו להרוג ילדים ואזרחים". אף שהשם "ישראל" לא הוזכר, צבעי הכחול-לבן והמסר הישיר המחישו היטב למי הכוונה. בנוסף, בטקס חלוקת המדליות עלו שני ילדים פלסטינים עם פליטים נוספים - מחזה שסימן את כיוון המסר של ארגון הכדורגל האירופי.

המהלך מצטרף לציוץ שפרסמה אופ"א לאחרונה, בו ספדה לכדורגלן פלסטיני שנהרג וכינתה אותו "פלה הפלסטיני". הכוכב המצרי, מוחמד סלאח, הידוע בביקורתו על ישראל, הגיב בציניות ושאל: "אתם יכולים לספר לנו איך הוא מת, איפה ולמה?".

מסר ברור (רויטרס)

לפי גורמים בכדורגל האירופי, מופעל בימים אלו לחץ כבד על אופ"א להרחיק את ישראל - לחץ שנבלם בינתיים. עם זאת, הם מזהירים כי מהלך ישראלי לכיבוש עזה, לצד תמונות נוספות של הרג ילדים ומצוקה הומניטרית, עלול להביא להסלמה שתהפוך את ההרחקה לאפשרות ממשית. לדבריהם, "המזל של ישראל הוא שאלכסנדר צ'פרין, נשיא אופ"א, נחשב לידיד ותומך של ישראל והוא זה שמגן עליה בזירה הזו".

בכירים בכדורגל הישראלי בוחרים בשלב זה לשתוק, הן משום שהשם "ישראל" לא הופיע בשלט, והן מתוך הבנה שתגובה רשמית עלולה לגרור סערה שקשה יהיה לעצור. גם שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, נמנע מהתייחסות, מחשש להאשמות בהתערבות פוליטית מצד אופ"א. עד כה השתיקה נשמרת.