יום שני, 18.08.2025 שעה 07:25
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
30-41מנצ'סטר סיטי1
30-31טוטנהאם2
30-31סנדרלנד3
32-41ליברפול4
31-31נוטינגהאם פורסט5
30-11ארסנל6
11-11ברייטון7
11-11פולהאם8
10-01צ'לסי9
10-01ניוקאסל10
10-01אסטון וילה11
10-01קריסטל פאלאס12
00-00אברטון13
00-00לידס14
01-01מנצ'סטר יונייטד15
04-21בורנמות'16
03-11ברנטפורד17
03-01ווסטהאם18
03-01ברנלי19
04-01וולבס20

"לא הגיע לנו לזכות בתואר, זה לא היה פייר"

לואיס אנריקה הודה אחרי הזכייה של פ.ס.ז' בסופר קאפ: "אפשר היה לראות את ההבדל בהכנה, היה לנו מזל, זה משחק מוזר". בספרד פירגנו: "אלופה אדירה"

|
לואיס אנריקה עם הגביע (IMAGO)
לואיס אנריקה עם הגביע (IMAGO)

פ.ס.ז’ הוכיחה אמש (רביעי) הרבה אופי בדרך לזכייה בסופר קאפ האירופי. טוטנהאם הובילה 0:2 משערים של מיקי ואן דה ואן וכריסטיאן רומרו, אבל לי קאנג אין צימק בדקה ה-85 וגונסאלו ראמוס השווה בדקה ה-94, לפני שהצרפתים ניצחו 3:4 בפנדלים.

“אם להיות כנה, התואר הזה לא מגיע לנו", הודה לואיס אנריקה בסיום, “יכולנו לראות את ההבדל בין קבוצה כמו טוטנהאם שהיו לה שישה שבועות של אימונים, לבינינו שהתאמנו רק שישה ימים. אני שמח מהתוצאה, אבל זה לא היה פייר.

“ניסינו לשחק כדורגל, אבל היו לנו מסירות רעות. היה לנו מזל לכבוש שני שערים ולהגיע לפנדלים. זה הכדורגל, ועבורנו זה רגע גדול. זה היה משחק מוזר, זה נורמלי שיש כזה הבדל. היה אפשר לראות שעשינו הרבה טעויות". מאמן פ.ס.ז’ דיבר גם על לוקאס צ’באלייה שערך בכורה: “הוא הראה שיש לו אופי ואישיות – דברים שאנחנו צריכים כדי לעזור לקבוצה".

אנריקה: "מאוד שמח, אבל זה לא היה פייר"
לואיס אנריקה חוגג (IMAGO)לואיס אנריקה חוגג (IMAGO)

בעיתון ‘אס’ הספרדי נכתב על השוער החדש: “צ’באלייה הציל את לואיס אנריקה. הגיע לפ.ס.ז’ להפסיד לטוטנהאם, אבל השוער הצרפתי הפך לגיבור. הטעות של מתיס טל הכריעה את אואנהאם שהתואר חמק מבין אצבעותיה והיא כבר חגגה". ב’מארקה’ הספרדי כתבו על הזכייה הדרמטית: “פ.ס.ז’ אלופה אדירה".

מנגד, באנגליה נכתב ב’דיילי מייל’: “טוטנהאם נתנה לזה לברוח. המהפיכה של תומאס פרנק החלה, הסגנון הזה לא יכול להיות רחוק יותר ממה שראינו תחת אנג’ה פוסטקוגלו".

שחקני פאריס חוגגים (רויטרס)שחקני פאריס חוגגים (רויטרס)
אסור לפספס
נגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזהנגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?נגןאוסק גלוך כובש צמד באימון של אייאקס
אוסקר גלוך כובש צמד באימון של אייאקסנגןהשיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
השיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
