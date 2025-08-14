שער ובישול לבריבו, פילדלפיה בחצי גמר הגביע

תאי בריבו ופילדלפיה העפילו הבוקר (חמישי) לחצי גמר הגביע האמריקאי אחרי ניצחון דרמטי. החלוץ פתח בהרכב, כבש, בישל ושיחק 94 דקות לפני שירד לספסל בתוספת הזמן ב-2:3 על ניו יורק רד בולס בדרך למפגש עם נאשוויל בשלב הבא.

וויקי קארמונה ניצל בלבול בהגנת פילדלפיה כדי להעלות את ניו יורק ליתרון מוקדם בדקה השמינית עם בעיטה שטוחה ומדויקת מחוץ לרחבה. בריבו השווה אחרי שכדור חופשי הגיע אליו בדקה ה-13 והוא דחק לרשת מקרוב כדי לקבוע 1:1.

ניו יורק החזירה לעצמה את היתרון עם שער אדיר של אריק צ’ופו מוטינג: החלוץ קיבל מסירה מצד ימין וכבש בבעיטה נהדרת מהאוויר לרשת בדקה ה-71. השוויון הגיע שלוש דקות בלבד לאחר מכן כשבריבו מצא את מילאן אילוסקי פנוי בצד שמאל והוא השווה ל-2:2.

תאי בריבו כובש (רויטרס)

פילדלפיה השיגה לבסוף את שער הניצחון הדרמטי בדקה ה-89: אולווטו מחאניה ניצל הדיפה לא טובה של השוערר אנתוני מארוצ’י ובעט מדויק לפינה השמאלית ולרשת.