ליגה אמריקאית 25-26
 מזרח 
5125-4426פילדלפיה יוניון1
4932-3926סינסינטי2
4729-4326נאשוויל3
4434-5026אורלנדו סיטי4
4436-4125קולומבוס קרו5
4238-5023אינטר מיאמי6
4139-4426שארלוט7
3829-3424ניו יורק סיטי8
3642-4725שיקאגו פייר9
3637-4126ניו יורק רד בולס10
2835-3325ניו אינגלנד רבולושן11
2233-2625טורונטו12
2246-3025אטלנטה יונייטד13
1947-2426מונטריאול14
1951-2226די.סי. יונייטד15
 מערב 
4932-5026סן דייגו אפ.סי1
4528-4325ונקובר ווייטקאפס2
4430-4326מינסוטה יונייטד3
4135-4325סיאטל סאונדרס4
3730-4123FC לוס אנג'לס5
3734-3325פורטלנד טימברס6
3428-2324אוסטין7
3340-3326קולורדו ראפידס8
3245-4926סן חוזה ארת'קווייקס9
3132-2725ריאל סולט לייק10
2845-3725דאלאס11
2841-3225יוסטון דינמו12
2447-3625קנזס סיטי13
2141-2725סנט לואיס סיטי14
1652-2825לוס אנג'לס גלאקסי15

שער ובישול לבריבו, פילדלפיה בחצי גמר הגביע

החלוץ שפתח בהרכב והוחלף בתוספת הזמן, כיכב בגביע האמריקאי כשפילדלפיה ניצחה 2:3 את ניו יורק משער בדקה ה-89. הוא השווה ל-1:1 וגם בישל את ה-2:2

|
תאי בריבו חוגג (רויטרס)
תאי בריבו חוגג (רויטרס)

תאי בריבו ופילדלפיה העפילו הבוקר (חמישי) לחצי גמר הגביע האמריקאי אחרי ניצחון דרמטי. החלוץ פתח בהרכב, כבש, בישל ושיחק 94 דקות לפני שירד לספסל בתוספת הזמן ב-2:3 על ניו יורק רד בולס בדרך למפגש עם נאשוויל בשלב הבא.

וויקי קארמונה ניצל בלבול בהגנת פילדלפיה כדי להעלות את ניו יורק ליתרון מוקדם בדקה השמינית עם בעיטה שטוחה ומדויקת מחוץ לרחבה. בריבו השווה אחרי שכדור חופשי הגיע אליו בדקה ה-13 והוא דחק לרשת מקרוב כדי לקבוע 1:1.

ניו יורק החזירה לעצמה את היתרון עם שער אדיר של אריק צ’ופו מוטינג: החלוץ קיבל מסירה מצד ימין וכבש בבעיטה נהדרת מהאוויר לרשת בדקה ה-71. השוויון הגיע שלוש דקות בלבד לאחר מכן כשבריבו מצא את מילאן אילוסקי פנוי בצד שמאל והוא השווה ל-2:2.

תאי בריבו כובש (רויטרס)תאי בריבו כובש (רויטרס)

פילדלפיה השיגה לבסוף את שער הניצחון הדרמטי בדקה ה-89: אולווטו מחאניה ניצל הדיפה לא טובה של השוערר אנתוני מארוצ’י ובעט מדויק לפינה השמאלית ולרשת.

