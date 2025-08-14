"קאמבק משוגע", "לילה קסום ומכריע לפאריס"

אף אחד לא ציפה שכך הלילה ייראה. פאריס סן ז’רמן הגיעה כפייבוריטית ברורה לסופר קאפ האירופי מול טוטנהאם והסתבכה עם פיגור 2:0, עד שהצליחה לחזור. היא השוותה בתוך תוספת הזמן וניצחה בפנדלים למרות שגם בהם כבר הייתה בפיגור.

לאחר המשחק, בל’אקיפ התמוגגו מהדרמה הגדולה: “קאמבק משוגע! הקבוצה חזרה, וכך גם הריגושים. למרות פיגור של שני שערים בדקה ה-85, פ.ס.ז’ השלימה קאמבק יוצא מן הכלל והשיגה שוויון לא צפוי בדרך לניצחון בפנדלים”.

ב-RMC הוסיפו: “פאריס עדיין קסומה, לילה מכריע! הקבוצה נקלעה לפיגור בגלל ההכנה הלקויה, אבל הצליחה לחזור ולגנוב את הניצחון עם סופר קאפ ראשון למועדון צרפתי”.

מי שהיה במוקד הוא לוקאס צ’באלייה, השוער החדש לו זו הייתה הופעת הבכורה בצל סאגת דונארומה. אמנם הוא טעה בגדול בשער השני של טוטנהאם, אך הצליח לתקן עם הופעה גדולה בין הקורות בדו קרב הפנדלים.

“מאשם למכריע, ניצחון ראשון עם טוויסטים ושינויים ללוקאס צ’באלייה”, נכתב ב-RMC. “הוא עלה לפ.ס.ז’ בשער בבכורה שלו, אך לאחר מכן הציל בפנדלים ועזר לקבוצה להניף תואר ראשון העונה. בסוף המשחק כל שחקני פ.ס.ז’ החמיאו לו”.