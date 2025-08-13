החלוץ מבירת הנגב, ששואף להצליח בשרון

קבוצת נערים א' של הפועל כפר סבא מתייצבת לעונה הקרובה, בצל הירידה הכואבת בסיומה של העונה שעברה מליגת העל של שנתון נערים ב', לאחר דו קרב פנדלים במשחק המבחן מול בית"ר ירושלים, ששוערה, שליו פרץ, הדף שלוש בעיטות של שחקני כפר סבא וסייע לקבוצתו לזכות בניצחון 2:3, שסלל את דרכו של המועדון מהבירה לליגת העל על חשבונה של הפועל כפר סבא.

עמית ארצי, שהוביל בעונה שעברה את קבוצת שנתון 2008 לעונה מוצלחת בחלק העליון של מרכז טבלת ליגת העל של שנתון נערים א', תפס פיקוד על קבוצת שנתון 2009, שעברה רענון משמעותי בסגלה וקלטה לא מעט שחקנים חדשים, במטרה לעשות עונה טובה הרבה יותר.



אחד מהשמות המסקרנים ביותר ברשימת המצטרפים הוא של החלוץ הבאר שבעי, רועי נגר, שסיים את העונה שעברה כמלך השערים של קבוצת נערים ב' של מ.ס באר שבע - שזכתה באליפות מחוז דרום, כשנגר חתום על 30 שערים ב-28 הופעות, במקביל כבש עוד שלושה שערים ב-15 הופעות במדי קבוצת נערים א' של המועדון - שזכתה באליפות מחוז שפלה, כך שנגר היה שותף לשתי זכיות בשתי אליפויות, המקנות כרטיסי עליה לליגה הארצית. כרטיס השחקן של נגר עבר ממ.ס באר שבע להפועל כפר סבא, שמקווה שנגר יביא עמו ערך מוסף גם לחלק הקדמי של קבוצת נערים א' של המועדון.

רועי נגר עם צלחות האליפות של הקבוצות בהן שיחק (פרטי)





רועי נגר החל את דרכו בקבוצות השניות של הפועל באר שבע בשנתוני טרום א' וילדים ג'. לאחר מכן, עבר לקבוצת ילדים ב' של מכבי באר שבע - ששיחקה בליגה הבכירה של השנתון, בשנתון נערים ג' הצטרף למ.ס באר שבע, ששיחקה בליגת דרג 1 המאתגרת - עונה שבה כבש תשעה שערים בכל המסגרות והייתה קדימון להתפרצות המרשימה של יכולותיו בעונה שעברה.

רועי נגר במדי מ.ס באר שבע (פרטי)

בר שדה, מאמן קבוצת שנתון 2009 של מ.ס באר שבע, שאימן את השחקן שלוש עונות ברציפות, פורט את איכויותיו של השחקן: "רק מילים טובות אני יכול להגיד על רועי. רועי משחק בצורה טובה עם שתי הרגליים, אחד על אחד ברמה גבוהה מאוד, טכני, מהיר בעיקר שהוא עם הכדור בתנועה, יודע לתת פסים חכמים ומדויקים מאוד. את רועי הבאתי אליי בשנתון ילדים א' ועשינו דרך ארוכה ביחד. שחקן חרוץ מאוד, משקיען, מגיע לכל האימונים במאה אחוזי מוטיבציה, נער שמח בחדר ההלבשה,שחקן שלוקח אחריות על המגרש ונותן ביטחון לכלל השחקנים שמסביבו, אהוב מאוד בחדר הלבשה על כל השחקן. לאורך השנים מתאמן ברמה הגבוהה ביותר, פיתחתי אותו ברמת יכולת של ליגת על - כך שלא במקרה הוא נכנס להרכב במשחקי ההכנה של כפר סבא. אין ספק, שמצפה לו אתגר מקצועי גדול, הוא גם יצטרך לדעת להסתדר עם הנסיעות הארוכות לאימונים וחזרה הביתה. אני מאמין שזו תחנה בדרך למעלה".