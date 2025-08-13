יום רביעי, 13.08.2025 שעה 23:34
אחרי 7 עונות: יותם גולדשטיין יוצא לדרך חדשה

הבלם, שנולד בשנת 2008, חתם לפני חמישה חודשים על חוזה המשך ארוך טווח במכבי חיפה, אך את עונתו הראשונה כשחקן נוער יחל אצל העולה החדשה הפועל עכו

יותם גולדשטיין (יונתן גינזבורג)
יותם גולדשטיין (יונתן גינזבורג)

יותם גולדשטיין, מבכירי הבלמים של שנתון 2008, יוצא לדרך חדשה, זמן קצר לאחר חתימה על חוזה ארוך טווח במכבי חיפה. הבלם, שהחל את דרכו בקבוצת טרום ג' של מ.ס קרית ים ולאחר מכן שיחק שתי עונות בהפועל חיפה, בטרם הצטרף לקבוצת טרום א' של מכבי חיפה "קצף", ישחק בעונה הקרובה בשורות הפועל עכו - העולה החדשה לליגת העל.

כרטיס השחקן של יותם גולדשטיין הושאל לתקופה של עונה אחת. גולדשטיין חתם על הסכם המעבר להפועל עכו, באמצעות סוכנו, רועי סימוני, בפגישה שנערכה עם שמוליק אמירה - מנכ"ל הפועל עכו. יותם גולדשטיין מסיים לעת עתה פרק של שבע עונות ברציפות במדי קבוצת שנתון 2008 של מכבי חיפה. בעונה האחרונה רשם 34 הופעות במדי קבוצת נערים א', שהודרכה ע"י אדריאן רוצ'ט וסיימה את העונה במקום השני בטבלת ליגת העל ועם זכייה בגביע המדינה.

הבלם שרשם 25 הופעות מלאות, ספג חמישה כרטיסים צהובים וכרטיס אדום אחד (צהוב שני במשחק הניצחון 1:2 על מ.ס אשדוד), כבש ארבעה שערים - שניים מהם בשני משחקי דרבי בהם ניצחה מכבי חיפה את היריבה העירונית באדום, שני שערים נוספים כבש במשחקי גביע המדינה - האחד בניצחון 0:8 על מ.ס באר שבע ושער נוסף בדו קרב הפנדלים בו קבוצתו ניצחה 2:3 את מכבי פ"ת, אלופת המדינה. במשחק גמר גביע המדינה רשם הופעה מלאה וסייע לקבוצתו להשיג ניצחון 1:3 ולזכות בגביע.

יותם גולדשטיין לצידם של שמוליק אמירה ורועי סימוני (באדיבות המועדון)יותם גולדשטיין לצידם של שמוליק אמירה ורועי סימוני (באדיבות המועדון)

בתוך כך, רשמה היום הפועל עכו שחקנים נוספים בסגלה: שחקנים שהגיעו בהעברת כרטיס השחקן לחזקת עכו, שניים מהם שיחקו בליגת העל במדי הפועל חיפה, שנשרה בסיום העונה לליגה הארצית: השוער עמית רש ושחקן ההתקפה נועם טבוח - שכבש שמונה שערים. שחקן נוסף שהגיע בהעברה הוא הבלם שגב קמארי (2007) - ששיחק בהפועל הרצליה מלאומית צפון. בנוסף, הגיע הקשר עילאי אטיאס (2007), לאחר עונה בעירוני קרית שמונה.

בשבת הקרובה, בשעה 17:30, תערוך הפועל עכו את משחקה הראשון בליגת העל מזה כשניים וחצי עשורים. הקבוצה תארח באצטדיון טוטו בעיר את הפועל רעננה. 

