יום רביעי, 13.08.2025 שעה 22:46
כדורגל עולמי  >> סופר קאפ אירופי

הצביעות חוגגת. אופ"א: "תפסיקו להרוג ילדים"

שכחו את ה-7.10: לפני פתיחת הסופר קאפ האירופי בין פ.ס.ז' לטוטנהאם, אופ"א הציגה שלט פריסה ענק שכוון נגד ישראל: "תפסיקו להרוג ילדים ואזרחים"

השלט בסופרקאפ (רויטרס)
השלט בסופרקאפ (רויטרס)

המשחק של פאריס סן ז’רמן לבין טוטנהאם בסופר קאפ האירופי יקרה היום (רביעי) בעוד מספר דקות, כאשר עוד לפני שריקת הפתיחה, אופ”א הודיעו על צעד חריג מאוד, כשני ילדים פלסטינים יעלו עם אלכסנדר צ’פרין, הנשיא, לטקס חלוקת המדליות.

הארגון תיאר את טאלה, הילדה הראשונה שתעלה כמי ש”בריאותה שברירית” והיא הועברה למילאנו לקבל טיפול מכיוון שחסר ציוד רפואי הולם בעזה. אל הילדה בת ה-12 יצטרף מוחמד בן ה-9 שאיבד את הוריו במלחמה ונפצע קשה “כתוצאה מתקיפת אוויר”, כפי שמתארת אופ”א.

בכל מקרה, לא מדובר בילדים פלסטינים בלבד, ואליהם יצטרפו שבעה פליטים נוספים מאפגניסטן, עיראק, ניגריה, אוקראינה ועזה. הילדים, שילוו את השחקנים לכר הדשא, יניפו כולם שלט ובו כתוב: “תפסיקו להרוג ילדים – תפסיקו להרוג אזרחים”.

האם התזמון של ההחלטה מקרי? כזכור, רק בימים האחרונים מוחמד סלאח, שידוע בגנותו לישראל, ענה לציוץ של אופ”א לגבי כדורגלן פלסטיני שנהרג, כשהוא רומז שזה קרה כתוצאה מתקיפת כוחותינו.

