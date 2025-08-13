"לא חושב שזלזלנו בריגה, הם קבוצה טובה"

מאמנה של בית״ר ירושלים, ברק יצחקי דיבר הערב (רביעי) במסע״ת לקראת משחק הגומלין מחר (חמישי, 20:30) מול ריגה.

יצחקי התייחס לאמירה לאחר המשחק הראשון על הצורך של הקבוצה לבוא ולהגיב במשחק הגומלין ואמר: ״ניתחנו את המשחק הקודם לעומק ביחד עם השחקנים, ראינו מה הדברים הלא טובים שעשינו כקבוצה, מחר נצטרך לשפר את זה ולהיראות הרבה יותר טוב, גם מבחינת הגישה של כולם וגם מבחינת הדרך שאנחנו משחקים, כמובן גם מבחינת הרצון ומבחינת הכדורגל.

הרבה דברים לא עבדו לנו במשחק הקודם אבל זה משחק חדש, אנחנו מתחילים במינוס של שלושה שערים אבל פחות מסתכלים על זה, אנחנו רוצים לבוא ולשחק את את הכדורגל שאנחנו יודעים לשחק ואני מקווה שהמשחק יתפתח לכיוון שלנו״.

יצחקי נשאל האם הוא חש שהיה איזשהו זלזול כלפי ריגה לפני המשחק הראשון והשיב: “לא, אני לא חושב שלרגע זלזלנו. ניתחנו אותם וראינו שהם קבוצה טובה וראינו את זה גם במשחק נגדנו. אני חושב שגם שעצם העובדה שאנחנו לא היינו במשחק, גרם להם להראות הרבה יותר טוב למרות שהם קבוצה טובה. בגלל זה אני מתמקד הרבה באיך אנחנו נשחק ומה אנחנו צריכים לעשות בצורה טובה במשחק הזה כדי שזה לא יראה כמו המשחק הקודם״.

שחקני בית"ר ירושלים בפתיחה (דוברות בית"ר ירושלים) (האתר הרשמי של בית"ר י-ם)

יצחקי התייחס לעובדה כי בית״ר ירושלים הוכיחה לא פעם שהיא קבוצה שיודעת להבקיע שערים ולאור כך איך הוא רואה את המשחק מתפתח מחר, השיב: ״תראה לפני המשחק אפשר להגיד הכל, גם על איך אפשר לראות את המשחק מתפתח. אבל בסוף אתה מגיע למשחק ודברים לא רק בשליטתך, כי יש גם יריב ויריב טוב עומד מולך, אבל שוב אנחנו צריכים לבוא ולעשות דברים שאנחנו יודעים, וכמו שניתחנו לשחק בדרך שאנחנו מאמינים בה, וצריכים להציג אותה על המגרש ואנחנו רוצים וצריכים להבקיע וכמובן לא לספוג״.

יצחקי הוסיף לגבי המשחקים האחרונים וסיכם איך הוא רוצה לראות את הקבוצה: ״בשלושת המשחקים האחרונים שלנו אנחנו סופגים שערים שזה משהו שהוא לא מתקבל אבל מצד שני אנחנו צריכים גם להבקיע שערים, גם לא לספוג וגם להבקיע ואם אנחנו נעשה את זה בתחילת המשחק אז כבר הוויב יראה אחרת״.

בנוסף, בית"ר ירושלים השיקה את חולצת ה-PRE MATCH בגרסה מיוחדת לחגיגות "90 שנות המנורה" – החולצה הרשמית לעונת 2025/26, במסגרת חגיגות 90 השנים של המועדון. החולצה – העשויה מתפירה של לא פחות מ-8 בדים שונים – אשר מייצגים עונות שונות בתולדות המועדון על החולצה לוגו בית"ר המוכר יחד עם תוספת מיוחדת לרגל חגיגות 90 השנה למועדון.

חולצת הפרי מאטץ' החדשה של בית"ר ירושלים (האתר הרשמי של בית"ר י-ם)