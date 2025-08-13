יום רביעי, 13.08.2025 שעה 21:11
קבוצתו של דני אבדיה תימכר ב-4 מיליאר דולר

ב-ESPN מדווחים כי פורטלנד טרייל בלייזרס תימכר לטום דונדון, הבעלים של קרלוינה הוריקנס מה-NHL. למרות העברת הבעלות, הקבוצה לא צפויה לעבור עיר

דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

עידן חדש בפורטלנד. ב-ESPN מדווחים כי הטרייל בלייזרס יימכרו בסכום של 4 מיליארד דולר לטום דונדון, שמחזיק בין היתר בבעלות של קרולינה הוריקנס מה-NHL (ליגת ההוקי) ועכשיו ייכנס גם ל-NBA.

על פי הדיווח, למרות העברת הבעלות דונדון לא מתכוון להעביר את הקבוצה לעיר חדשה, כשהיא צפויה להישאר בפורטלנד. בחודש מאי הטרייל בלייזרס הודיעו כי הקבוצה עומדת למכירה, וכעת התהליך צפוי להגיע למיצוי.

פול אלן שהיה הבעלים של הקבוצה והלך לעולמו ב-2018, השאיר בצוואה שלו את הבקשה למכור את הפרנצ’ייז בנקודת זמן מסוימת. ג’ודי אלן, אחותו, לקחה את מקומו מאז, וכעת משלימה את מכירת הקבוצה לפי בקשתו.

כעת, דני אבדיה וחבריו יהיו תחת בעלות חדשה, ויקוו לראות שהשינויים בבעלות יובילו לעתיד חיובי יותר עבור פורטלנד טרייל בלייזרס.

