מכבי חיפה הגישה תלונה לאופ"א על ראקוב

אירוע לא ספורטיבי התרחש הערב (רביעי) בדברצן מצידה של ראקוב, יריבתה של מכבי חיפה בסיבוב השלישי של מוקדמות הקונפרנס ליג, במשחק הגומלין שייערך מחר (חמישי, 21:00), אליו יגיעו הירוקים עם יתרון 0:1 מהמשחק הראשון.

על פי אנשי מכבי חיפה, כדקה לסיום האימון, נכנסו שחקנים ואנשי צוות מקצועי, צוות רפואי וצלמים של הקבוצה הפולנית לכר הדשא ללא אישור ובחוסר כבוד שגרם לדין ודברים בין שחקני הקבוצות.

מדי לאחר המקרה, שגרם למשקיף המשחק לנזוף בפולנים, במכבי חיפה הגישו תלונה לאופ”א על ההתנהגות של הקבוצה הפולנית, כאשר גורמים במועדון אמרו: “מעולם לא נתקלנו בהתנהגות כזאת, מנוגד לכל היגיון”.

כאמור, מכבי חיפה הצליחה להפתיע את הקבוצה הפולנית במשחק הראשון שנערך בביתה, עם ניצחון 0:1 הודות לשער של איתן אזולאי. כעת, הירוקים של דייגו פלורס מקווים להשלים את המשימה ולהפעיל לשלב הפלייאוף.

מאמן הקבוצה, דייגו פלורס, אמר לקראת המשחק: “כמובן שהולך להיות משחק טקטי משני הצדדים. התוצאה עדיין צמודה, זה רק שער אחד, אז אנחנו צריכים להיות מרוכזים בכל רגע במשחק. הולך להיות מאבק גדול בין שתי הקבוצות. כל שבוע שעובר אני לומד להכיר את השחקנים והם לומדים להכיר אותי. ראקוב היו דומיננטיים מאוד במשחק האחרון, אבל אנחנו ניצחנו. אני חושב שעשינו את הדברים טוב, עכשיו אנחנו מכירים את היריבה יותר מקרוב, ואנחנו מתכוונים להציג יכולת יותר טובה מהמשחק הקודם”.

דייגו פלורס (ראובן כהן, מכבי חיפה)

חלוץ הקבוצה, ג’ורג’ה יובאנוביץ’ אמר: “היו לי מספר מצבים במשחק הזה וגם לפני כן והשער עדיין לא הגיע, אבל אני עדיין לא מודאג, כי הקבוצה נראית טוב ומנצחת. אני מרגיש שהרגע הזה יגיע, אני אכבוש את השער הראשון ואז הדברים ילכו יותר בקלות. אני מרגיש טוב יותר מיום ליום, לפני עשרה ימים הרגשתי פחות טוב, עכשיו אני מרגיש יותר טוב, אבל עכשיו אני מחובר יותר לשחקנים ולצוות המקצועי, לצוות הרפואי, אז אני מאוד שמח כאן”.