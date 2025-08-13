יום רביעי, 13.08.2025 שעה 21:11
טום בריידי לבש סיכה למאבק באנטישמיות בטקס

עומד לצד היהודים: אגדת הפוטבול החליט לנקוט עמדה בחשיפת הפסל לכבודו ליד האצטדיון של הפטריוטס. הסמל מייצג את הקרן למאבק באנטישמיות של קראפט

|
טום בריידי עם הסיכה (רויטרס)
טום בריידי עם הסיכה (רויטרס)

אגדת הפוטבול האמריקאי טום בריידי הונצח בפסל ברונזה מחוץ לאצטדיון ג’ילט שבו משחקת הקבוצה בה בילה את רוב הקריירה, ניו אינגלנד פטריוטס, ובמהלך הטקס החליט לשים דגש על המאבק באנטישמיות.

בריידי,  נוצרי קתולי בעל קשר הדוק עם קהילות יהודיות שאף ביקר בישראל, הופיע לטקס עם סיכה כחולה המסמלת את המאבק בשנאה כלפי יהודים.

הסמל מייצג את הקרן למאבק באנטישמיות שהקים רוברט קראפט, הבעלים של ניו אינגלנד פטריוטס, כדי להתמודד עם העלייה באנטישמיות ולעורר סולידריות.

שחקן העבר נחשב לגדול בתולדות ה-NFL, לאחר שזכה כקווטרבק בשבעה תארי סופרבול בקריירה שנמשכה 23 עונות, שישה עם הפטריוטס ואחד עם טמפה ביי באקנירס.

הפסל בגובה 3.6 מטרים מציג את בריידי עם יד מורמת באוויר לאות של ניצחון, וכולל הבסיס מגיע למעל חמישה מטרים. 

הפסל של טום בריידי (רויטרס)הפסל של טום בריידי (רויטרס)
