יומיים לפתיחת הליגה: לבאנטה רשמה 3 שחקנים

לנצח משחק בליגה הראשונה זה קשה להפליא, אבל לעשות זאת עם שלושה שחקנים בלבד זה בלתי אפשרי. זהו מצבה הנוכחי של לבאנטה מול הנהלת הלה ליגה. לאלופת ליגת המשנה בספרד בעונה שעברה נותרו כ-72 שעות עד פתיחת העונה החדשה, ביום שבת בשעה 22:30 (שידור חי בערוץ ONE) יחל משחק החוץ במנדיסורוצה נגד דפורטיבו אלאבס.

אך נכון לרגע זה קבוצתו של חוליאן קאלרו נמצאת במצב לא אידיאלי כשהצליחה לרשום לסגל בלה ליגה שלושה שחקנים בלבד: דלה, סרחיו לוזאנו ואיבן רומרו, שחקן הגנה, קשר מרכזי וחלוץ. עד כה לבאנטה לא הצליחה לרשום אפילו שוער וכמובן שאם המצב יישאר על כנו הקבוצה מהעיר ולנסיה לא תוכל לשחק על פי החוק.

לפי מקורות במועדון, מצב זה הוא נורמלי, שכן “התיעוד מתעדכן כעת מול הליגה. אין בעיות, וכל הסגל יירשם במשך שארית השבוע, בזמן למשחק בשבת”. מועדון נוסף שנפגע מחוסר שחקנים רשומים הוא אלצ'ה. לקבוצה מאלצ'ה, שעלתה לאחרונה לליגה הראשונה, אין נכון לעכשיו אפילו שוער אחד בסגל, על פי אתר האינטרנט הרשמי של לה ליגה.