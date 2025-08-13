יום רביעי, 13.08.2025 שעה 21:11
ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
00-00ברצלונה1
00-00ריאל מדריד2
00-00אתלטיקו מדריד3
00-00אתלטיק בילבאו4
00-00ויאריאל5
00-00בטיס6
00-00סלטה ויגו7
00-00ראיו וייקאנו8
00-00אוססונה9
00-00מיורקה10
00-00ריאל סוסיאדד11
00-00ולנסיה12
00-00חטאפה13
00-00אספניול14
00-00אלאבס15
00-00ג'ירונה16
00-00סביליה17
00-00לבאנטה18
00-00אלצ'ה19
00-00אוביידו20

יומיים לפתיחת הליגה: לבאנטה רשמה 3 שחקנים

אלופת ליגת המשנה בספרד בעונה החולפת מגיעה לפתיחת הלה ליגה במצב לא אידיאלי, אך היא מרגיעה: "הסגל יירשם בהמשך השבוע". וגם: צרות גם אצל אלצ'ה

|
אדוארדו קמאבינגה מול אניס בארדי (רויטרס)
אדוארדו קמאבינגה מול אניס בארדי (רויטרס)

לנצח משחק בליגה הראשונה זה קשה להפליא, אבל לעשות זאת עם שלושה שחקנים בלבד זה בלתי אפשרי. זהו מצבה הנוכחי של לבאנטה מול הנהלת הלה ליגה. לאלופת ליגת המשנה בספרד בעונה שעברה נותרו כ-72 שעות עד פתיחת העונה החדשה, ביום שבת בשעה 22:30 (שידור חי בערוץ ONE) יחל משחק החוץ במנדיסורוצה נגד דפורטיבו אלאבס.

אך נכון לרגע זה קבוצתו של חוליאן קאלרו נמצאת במצב לא אידיאלי כשהצליחה לרשום לסגל בלה ליגה שלושה שחקנים בלבד: דלה, סרחיו לוזאנו ואיבן רומרו, שחקן הגנה, קשר מרכזי וחלוץ. עד כה לבאנטה לא הצליחה לרשום אפילו שוער וכמובן שאם המצב יישאר על כנו הקבוצה מהעיר ולנסיה לא תוכל לשחק על פי החוק.

לפי מקורות במועדון, מצב זה הוא נורמלי, שכן “התיעוד מתעדכן כעת מול הליגה. אין בעיות, וכל הסגל יירשם במשך שארית השבוע, בזמן למשחק בשבת”. מועדון נוסף שנפגע מחוסר שחקנים רשומים הוא אלצ'ה. לקבוצה מאלצ'ה, שעלתה לאחרונה לליגה הראשונה, אין נכון לעכשיו אפילו שוער אחד בסגל, על פי אתר האינטרנט הרשמי של לה ליגה.

