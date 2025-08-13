צ'באלייה ודמבלה בהרכב פ.ס.ז', קודוס בטוטנהאם

הליגות הבכירות בכדורגל העולמי יצאו לדרך הסופ”ש ורגע לפני כן, יוכרע התואר האירופי הראשון לעונת 2025/26. פאריס סן ז’רמן תפגוש הערב (רביעי) ב-22:00 את טוטנהאם במסגרת הסופר קאפ האירופי וההרכבים כבר פורסמו.

הרכב פ.ס.ז’: לוקאס צ’באלייה, אשרף חכימי, מרקיניוס, וויליאם פאצ’ו, נונו מנדש, וורן זאיר-אמרי, ויטיניה, ברדלי ברקולה, דזירה דואה, חביצה קברצחאליה ואוסמן דמבלה.

הרכב טוטנהאם: גוליאלמו ויקאריו, קווין דאנסו, פדרו פורו, כריסטיאן רומרו, מיקי ואן דה ון, ג’ד ספנס, פאלהיניה, רודריגו בנטנקור, פאפה סאר, מוחמד קודוס וריצ’רליסון.

הצרפתים מגיעים לקרב על התואר לאחר הזכייה ההיסטורית בליגת האלופות, כשהם ינסו ולפצות על ההפסד בגמר אליפות העולם למועדונים. בשער לואיס אנריקה הציב את צ’באלייה שנרכש לאחר שדונארומה הותר מחוץ לסגל ובדרך לעזוב את המועדון.

מנגד, האנגלים זכו בליגה האירופית וינסו להניף תואר נוסף. הם עברו שינוי משמעותי עם הגעתו של תומאס פראנק כמאמן, וצירוף שחקנים משמעותיים כמו מוחמד קודוס ופאלהיניה, כשהם ינסו לייצר הפתעה.