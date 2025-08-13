המוניטין הוביל את אנריקה לפ.ס.ז' ולא לטוטנהאם

המאמן לואיס אנריקה יוביל היום (רביעי) פ.ס.ז’ בגמר הסופר קאפ האירופי מול טוטנהאם, זאת לאחר שהוביל את הצרפתים לזכייה היסטורית בליגת האלופות בעונה שעברה. לקראת המשחק, זה הזמן להיזכר כי הסיפור היה יכול להיות שונה לחלוטין.

הספרדי נחשב למועמד מוביל לאמן את טוטנהאם ב-2023 לפני שחתם בפאריס. הקבוצה מלונדון חיפשה מאמן לאחר שאנטוניו קונטה פוטר, ולואיס אנריקה היה נחשב למועמד מוביל לאחר שעזב את נבחרת ספרד.

השמועות באנגליה טענו שי הצטרפות לתרנגולים הייתה אופציה מצוינת בעיניי המאמן באותה התקופה, אבל לפי דיווח אצל “האת’לטיק” המוניטין של לואיס אנריקה כ”אדם שמעצבן אנשים מסביבו” גרם להנהלה להחליט נגד מינויו.

טוטנהאם לא הייתה היחידה שבחנה את מועמדותו. לפי דיווחים באנגליה, גם ארסנל וצ’לסי בדקו את האופציה, אך לבסוף זה לא התקדם מעבר לכך.

בסופו של דבר, לואיס אנריקה הצטרף לפ.ס.ז’ בקיץ 2023 והשאר היסטוריה. המאמן יצר קבוצה ללא כוכב מרכזי בניגוד לאלה שהיו אצל אלופת צרפת בעבר, והוביל אותה לעבר זכייה בתואר לו חיכתה יותר מכל, ליגת האלופות.