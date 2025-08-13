יום רביעי, 13.08.2025 שעה 19:37
לא רק בישראל: אופ"א סגרה יציע לפרטיזן בלגרד

בעקבות סעיפים רבים של התפרעות אוהדים ביניהם השלכת חפצים, הדלקת זיקוקים ושימוש בלייזר, הקבוצה של נאתכו נענשה בסגירת יציע עם 10,000 אוהדים

אוהדי פרטיזן ונאתכו (IMAGO)
כבר התרגלנו בישראל לעונשים של סגירת יציעים ואיסור על הגעת קהל חוץ, אך עושה רושם כי הפרקטיקה הזו לא מתרחשת רק בארץ. אופ”א הודיעה לפרטיזן בלגרד של ביברס נאתכו על עונש כבד, ובחלקו סגירת יציע בגודל של כ-10,000 אנשים.

בגלל אירועים שהתרחשו במשחקי המוקדמות מול אולכסנדריה והיברניאן, היציע המזרחי ייסגר למשחק הבית האירופי הבא של הסרבים, שבנוסף נדרשו לשלם קנס של 90,250 יורו בגלל הפרות רבות בהתנהגות הקהל.

פרטיזן הואשמה בהשלכה של חפצים קשיחים מהיציע, הדלקה של זיקוקים, שימוש בלייזר, קריאות גזעניות ועוד, כשהם “הצליחו” לעבור על קטגוריות רבות שאסורות לקהל לפי החוקים של אופ”א.

אוהדי פרטיזן בלגרד (IMAGO)אוהדי פרטיזן בלגרד (IMAGO)

הקבוצה של ביברס נאתכו העפילה לסיבוב השלישי בקונפרנס ליג, אך הפסידה במשחק הראשון מול היברניאן 2:0 בבית ויעמדו בפני משימה קשה בגומלין בחוץ. אם וכאשר יעפילו, ייאלצו להסתדר ללא 10,000 מהאוהדים ביציעים בשלב הפלייאוף.

את הליגה פתחו הישראלי ופרטיזן בלגרד בצורה מצוינת עם שלושה ניצחונות במחזורי הפתיחה ועשרה שערי זכות. נאתכו כבש שער אחד בניצחון האחרון של קבוצתו.

