יום שלישי, 19.08.2025 שעה 14:59
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
30-31ברצלונה1
31-31ראיו וייקאנו2
30-21ויאריאל3
30-21חטאפה4
32-31אתלטיק בילבאו5
31-21אספניול6
31-21אלאבס7
11-11בטיס8
11-11ריאל סוסיאדד9
11-11ולנסיה10
11-11אלצ'ה11
00-00ריאל מדריד12
00-00אוססונה13
03-21סביליה14
02-11אתלטיקו מדריד15
02-11לבאנטה16
03-11ג'ירונה17
02-01סלטה ויגו18
02-01אוביידו19
03-01מיורקה20

פותחת עונה, כחדשה: הפרויקט של אלונסו מתחיל

פודקאסט ריאל פותח עונה: הסגנון השונה לחלוטין של אלונסו, החלק האחורי ששופץ, חשיבות טשואמני, המפתחות לגולר, ויני במבחן, ה-10 החדש והציפיות

שחקני ריאל מדריד חוגגים (IMAGO)
שחקני ריאל מדריד חוגגים (IMAGO)

הליגה הספרדית חזרה בסוף השבוע, ואיתה חוזר גם פודקאסט ריאל מדרידאורי רייך, חמי אלמוג וגל קרפל מנתחים את הסגל המתגבש והקיץ עמוס שעובר על הבלאנקוס ומתכוננים לקראת עונת 2025/26, בה הלבנים ינסו להחזיר את כתר האליפות.

מה בתפריט: צ’אבי אלונסו מגיע כדי לנסות לזכות בתארים בדרך שונה לגמרי, סימני שאלה רבים יתחילו לקבל בקרוב תשובות, האם המאמן הספרדי יצליח לרתום את כולם למען השיטה החדשה והתובענית, הציפייה מהחלק האחורי ששופץ בלמעלה ממאה מיליון אירו, מי יהיה הבלם הבכיר לצד האוסן ושאלת החיזוק בבלם נוסף.

וגם: טרנט מגיע אבל קרבאחל עדיין כאן, ריאל מקווה שהיא מצאה את המגן השמאלי שלה, החשיבות של טשואמני וסוגיית הגיבוי שלו, גולר מקבל את העמדה במרכז השדה ואת המפתחות לקישור, משמעויות ההיעדרות של בלינגהאם, הזמן של ואלוורדה להעלות הילוך בתפקיד הקלאסי שלו, האם עזיבה של סבאיוס תביא לצירוף קשר חדש, מה הסיכוי שרודריגו יימכר או יישאר, ה-10 חדש, המבחן לקפטן החדש מברזיל, השינוי הדרמטי בצוות הרפואי והפיזיולוגי, מי הפייבוריטית לזכות באליפות והכנה למשחק הבכורה מול אוססונה. האזינו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
