"מחכה בקוצר רוח": עילי חבר חתם במכבי תל אביב

שחקן נבחרת ישראל בכדורעף, עילי חבר (22, 1.90 מטר), המשחק בעמדת הקבלן, מצטרף לאלופת המדינה ומחזיקת גביע המדינה בכדורעף מכבי תל אביב וישחק בשורותיה בעונת המשחקים הקרובה 2025/2026. חבר היה שותף לזכייתה ההיסטורית של נבחרת ישראל במדליית הארד בגולדן ליג בחודש שעבר בצ'כיה ובימים אלו הוא משחק בנבחרת במסגרת מוקדמות אליפות אירופה 2026.

חבר מגיע למכבי יעדים תל אביב לאחר שנתיים בהן שיחק במכללת פפרדין בארה"ב. בעונה שעברה זכה עם פפרדין באליפות הקונפרנס ועלה עמה לטורניר היוקרתי של ה-NCAA, שם הפסידה קבוצתו בחצי הגמר. לפני יציאתו לארה"ב שיחק עונה אחת בהפועל מטה אשר/עכו וקודם לכן שתי עונות בהפועל המעפיל/מנשה/עמק חפר.

עילי חבר הוא דור שני במכבי תל אביב. אביו, אורי חבר, מכוכבי הכדורעף הישראלי בשנות ה-80 וה-90 שיחק במכבי תל אביב שבע עונות. אורי חבר שימש גם כמאמן במכבי תל אביב אותה הוביל לשתי אליפויות רצופות כמאמן/שחקן (1989/90,1990/91) ובגביע המדינה הראשון בתולדות המועדון בעונת 1992/93. לאחר 5 עונות בהן לא זכתה הקבוצה באליפות הוביל אותה כמאמן בעונת 1996/97 לזכייה בתואר האליפות החמישית בתולדות המועדון, וסיים את עבודתו כמאמן הקבוצה.

אורי חבר ועילי חבר (באדיבות מכבי תל אביב)

עילי חבר מצטרף לקודי קסל וליואב ססלר שהצטרפו לאחרונה לקבוצה שקודם לכן חידשה הסכמים עם הקפטן גנדי סוקולוב, סלבה בצ'קלה ואומרי רויטמן לעונה נוספת.

חבר אמר לאחר החתימה: “אני שמח ומתרגש מאוד לחזור לישראל ולהצטרף למועדון גדול כמכבי יעדים תל אביב אחרי שנתיים במכללות. אני מחכה כבר בקוצר רוח לתחילת העונה ולמפגש עם הקהל המדהים של הקבוצה”.