יום רביעי, 13.08.2025 שעה 18:36
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

צפו בשידור: אוהדי ב"ש פוצצו את אימון הפתיחה

אחרי שהודחה מאירופה ורגע לפני פתיחת העונה בליגת העל, סגנית האלופה ומחזיקת הגביע של קוז'וק ערכה אימון לעיני 500 אוהדים, שפרצו לדשא. חי באתר

|
שחקני הפועל באר שבע באימון (חגי מיכאלי)
שחקני הפועל באר שבע באימון (חגי מיכאלי)

הפועל באר שבע עורכת בשעה זו את אימון פתיחת העונה הפתוח לקהל, רגע לפני יציאתה לדרך של העונה בליגת העל, שתחל עבור מחזיקת הגביע וסגנית האלופה במשחק מול מכבי נתניה בעוד עשרה ימים, ב-23.8. 

כ-500 אוהדים הגיעו, עודדו את השחקנים והדליקו אבוקות. האימון כמובן לא הגיע לסיומו, כאשר האוהדים פרצו לכר הדשא, הצטלמו עם השחקנים, הרימו אותם על הכתפיים והביאו לסיומו לאחר כ-20 דקות.

כזכור, העונה האירופית של הפועל באר שבע הסתיימה מוקדם מהצפוי, כאשר סגנית האלופה הודחה כבר בסיבוב הראשון של מוקדמות הליגה האירופית מול לבסקי סופיה, ולאחר מכן, הודחה גם מהליגה האירופית מול א.א.ק אתונה. 

ישיר: אימון הפתיחה של הפועל באר שבע
