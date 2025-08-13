צפו בשידור: אוהדי ב"ש פוצצו את אימון הפתיחה

הפועל באר שבע עורכת בשעה זו את אימון פתיחת העונה הפתוח לקהל, רגע לפני יציאתה לדרך של העונה בליגת העל, שתחל עבור מחזיקת הגביע וסגנית האלופה במשחק מול מכבי נתניה בעוד עשרה ימים, ב-23.8.

כ-500 אוהדים הגיעו, עודדו את השחקנים והדליקו אבוקות. האימון כמובן לא הגיע לסיומו, כאשר האוהדים פרצו לכר הדשא, הצטלמו עם השחקנים, הרימו אותם על הכתפיים והביאו לסיומו לאחר כ-20 דקות.

כזכור, העונה האירופית של הפועל באר שבע הסתיימה מוקדם מהצפוי, כאשר סגנית האלופה הודחה כבר בסיבוב הראשון של מוקדמות הליגה האירופית מול לבסקי סופיה, ולאחר מכן, הודחה גם מהליגה האירופית מול א.א.ק אתונה.