"נמשיך להיאבק לשינוי דרך נוכחות במשחקים"

לא רגוע בין מכבי תל אביב לבין האוהדים כבר תקופה, כשברקע הסערה הייתה סביב מתווה המנויים, דני פדרמן ועוד, כאשר הקהל הצהוב כועס מאוד על ההנהלה ומביע את עמדתו הנחרצת בכל פעם מחדש. היום (רביעי) ארגון ‘הגייט’ של הצהובים בחר לצאת בהודעה ולהכריז שהם ישובו להופיע במשחקים בהיכל.

“בימים האחרונים לקחנו את הזמן כדי לחשוב ולהחליט על דרך הפעולה הטובה ביותר כדי להשיג את מטרתנו, שהיא להחזיר את מכבי תל אביב לימיה הגדולים עם קבוצה תחרותית שמבטאת את הערכים עליהם גדלנו. אנחנו מחלקים את התקופה לשני חלקים - החלק בו נלחמנו על מתווה המנויים ומה שהוא שיקף, והחלק בו נלחמנו, ועדיין נלחמים, על שינוי מבנה הבעלות ועתיד המועדון”.

“חלק ראשון, מתווה המנויים”:

הארגון המשיך: “לקראת סוף העונה האחרונה יצאנו בדרישה לשינוי. זיהינו נכון את התזמון לגיבוש המתווה והצבנו מספר דרישות, תחילה בצורה דיסקרטית, ומשלא נענינו כלל - בצורה פומבית. דרישתנו הייתה למתווה שפוי שיחזיר את האמון בין האוהדים למועדון לאחר עשורים של אמון בלתי מתפשר מצד האוהדים אשר רוכשים מנויים חודשים לפני שמתחילה להבנות קבוצה, וללא קשר לדרך התנהלות בעלי המניות. דרשנו לשלם על מנוי לליגה בלבד, ללא הלוואה על משחקים שאינם מתקיימים; דרשנו להאריך את תקופת החידוש עד סוף הקיץ על מנת שנוכל לעמוד על המשמר בבניית הקבוצה, ודרשנו שמחיר המנוי לליגה ישקף את ערכה האמיתי ויעמוד על 30%. הדרישות שלנו, כפי שציינו תמיד - היו ‘פרוקסי’ לנקודה העיקרית - היכולת של בעלי המניות לבנות קבוצה תחרותית בתקציב ראוי, שאינו נשען בעיקרו על כספי המנויים.

“המועדון, שלהבנתנו שאף תחילה לשחזר את מתווה המנויים מהשנה שלפני, לא זיהה ולא הבין את עומק המשבר. כמענה חלקי לדרישותינו, פורסם מתווה מנותק ומזלזל שכלל מניפולציות ושקרים. פעלנו בכל כוחנו לבהר את הדברים, לגבש סביבה תומכת ולהמשיך בתנופה כדי להשיג את המטרה. ידענו שמצב שברירי שכזה אמנם מסכן את בניית הקבוצה, אך הוא יאפשר להבין האם יש בידם את היכולת הפיננסית לבנות קבוצה בלעדינו, ואם לא - נוכל לזהות מי החוליה שמעכבת את הדברים. במעלה הדרך אף נחשפנו למידע שלא היינו חשופים לו בעבר. לדוגמא - חוסר הסכמות מתמשך בין בעלי המניות שהובילו לעיכוב מינוי מנהל מקצועי וקשיים באישור התקציב - נושאים אשר התייחסנו אליהם בחלק השני של התקופה.

שלטי המחאה של אוהדי מכבי תל אביב (שחר גרוס)

“השגנו אבני דרך משמעותיות: הארכת תקופת החידוש; תוספת תקופת ביטול; הפרדת מנוי הליגה והיורוליג; קבלת החזר במנותק מזכויות המנוי והתחייבות שלא יעלה מחיר היורוליג במידה ויחזרו המשחקים. יחד עם זאת ומעל הכל - גרמנו לבעלי המועדון להוציא סכומים שלא תכננו להוציא, כאשר לא מובטחים להם כספי המנויים עד לשעה זו. מדובר בהצלחה יחסית אל מול כוחות גדולים שפעלו בכיוונים הפוכים לחלוטין.

“אנחנו לא מתפארים פה בהישגים, ולא מסתנוורים מהם. לא השגנו את כל הדרישות ואנו מודעים לכך שישנם עדיין עיוותים גדולים (כמו למשל, מחיר הליגה), אך העבודה הסיזיפית בנושאים האלה אפשרה לנו לעבור לטפל בשורש הבעיה”.

“חלק שני, דני פדרמן:”

הארגון התייחס גם לדני פדרמן וכתב: “במהלך הדרך קיבלנו עוד ועוד סימנים, מגורמים המעורים בנעשה במועדון וגם מגורמים מתוך המועדון, שהצביעו על הבעיה שמשאירה אותנו מאחור - שנמוך המטרות התחרותיות, התערבות לכאורה במכירת שחקנים בניגוד לדעת הצוות המקצועי, עיכוב מינוי מנהל מקצועי, הצבת מכשולים באישור התקציב שמנע החתמת שחקנים, והתנגדות להגדלת התקציב בפועל.

“לכן, לפני מספר שבועות החלטנו לעבור להתמקד בשורש הבעיה. הודנו למשפחת פדרמן על פועלה במשך השנים, ודרשנו מדני פדרמן, הדמות הפעילה כעת בדירקטוריון, למכור את חלקה של המשפחה לאחרים שמעוניינים לרכוש חלקים במועדון, אשר חלקם פנו אלינו ממש בימים אלה.

דני פדרמן (איציק בלניצקי)

“במשך השבועות האחרונים פנו אלינו מכל קשת בעלי המניות. אין תמימות דעים בקרב בעלי המניות ביחס לפעולות אשר נקטנו, ובראשן ההפגנה, אך אנחנו נחושים בדעתנו להמשיך ולטפל בגורם שמפריע להתקדמות, ככל שאנחנו מבינים את הדברים נכון לרגע זה. הקושי המרכזי כרגע הוא להעריך את שווי החלק, מה שמהווה מכשול עבור רוכשים פוטנציאלים, וגם במישור זה אנחנו פועלים.

“לאחרונה אף גילינו על מספר משאים ומתנים שהתקיימו בין רוכשים פוטנציאלים למשפחת פדרמן, והגיעו עד להחלפת טיוטות חוזה. אותם אנשים מספרים שקיבלו הרגשה שאין פרטנר בצד השני, ושהמשפחה לא באמת מעוניינת למכור.

“אנחנו מאמינים שאנחנו לקראת שנה קריטית שתכלול שינויים רבים, ואנו נמשיך במחאה עד אשר דני פדרמן ימכור את חלקו במועדון. אנו פועלים בכל החזיתות, גם אם לא פומביות, ואנחנו מבטיחים שטובת הקבוצה ועתידה עומדים לנגד עינינו”.

צעדים להמשך:

לסיום, הארגון התייחס לעתיד: “רבים מכם חיכו לשמוע את דעתנו בנוגע למנויים. בשלב זה, לאחר שהערכנו את כל הדרכים האפשריות, אנו חושבים שנכון יהיה להמשיך להיאבק לשינוי מבנה הבעלות מבפנים, קרי - דרך נוכחות בהיכל ובמשחקים. אנו מאמינים שההשפעה שלנו שם תהיה יעילה יותר וקצרה יותר, ועדיפה על דחיפה מבחוץ. יש יתרונות רבים גם לאפשרות להפעיל לחץ מבחוץ, כשהראשון שבהם הוא לחץ כלכלי על הקבוצה, אך לאחר חשיבה מרובה אנו מאמינים שבמקרה שלנו - ארגון האוהדים - ההחלטה המתאימה יותר לשרת את המאבק תהיה מבפנים ולא מבחוץ.

אוהדי מכבי תל אביב (רועי כפיר)

“המצב הנוכחי שהשגנו מאפשר לכל אחד לבחור האם לחדש את המנוי עד ה 15.8 ואולי אף לבטלו לאחר מכן עד סוף החודש.ברור לנו שהסיטואציה מורכבת וקשה ולכן כל אחד יכול לקבל החלטה שקולה ומחושבת האם להיות מנוי של הקבוצה, איש לפי שיקוליו - מצב המועדון, מבנה הבעלות, סגל מקצועי, צוות מקצועי וכן השאיפות והמטרות המוצהרות.

“לאורך כל הדרך פעלנו בדרך שנראתה לנו הנכונה ביותר להגשמת המטרות, על בסיס המידע שעומד לרשותנו. אנחנו ממשיכים לפעול גם במישורים שאנחנו לא מפרטים כאן כדי לא לסנדל תהליכים קיימים שנמצאים בעיצומם ומטרתם שינוי מבנה הבעלות והוצאת המועדון לדרך חדשה. כידוע לכם מההיסטוריה, החלפת בעלים אינה ספרינט אלא מרתון, ואנחנו מאמינים שבצורה הזו נוכל להגיע לתוצאה הטובה ביותר. אנחנו מודים לכל מי שתומך במאבק וקוראים לכולם להמשיך ולהגיע לפעולות שעוד יגיעו. רק ככה נשיג את המטרות”.