הנהלת בארסה אישרה ערבויות בסך 7 מיליון אירו

צעד גדול לרישום שחקנים: לאפורטה דאג למהלך שמקרב את הקבוצה לעמוד בפייר פליי, אך עדיין נדרשת הסדרת התאים בקאמפ נואו. וגם: סוף לסאגת טר שטגן

שחקני ברצלונה חוגגים (רויטרס)
שחקני ברצלונה חוגגים (רויטרס)

הנהלת ברצלונה אישרה היום (רביעי) פה אחד ערבויות בגובה 7 מיליון אירו, זאת לבקשתו של הנשיא ז'ואן לאפורטה, בניסיון לאזן את ספרי המועדון ולעמוד בדרישות חוק ה-1:1 של לה ליגה, תנאי לרישום שחקנים חדשים.

המהלך מגיע לאחר חריגה משמעותית מהתקציב, בעיקר במחלקות הספורט השונות של המועדון, והשפעה ישירה על "הפייר פליי" של קבוצת הבוגרים. הערבות שאושרה מאזנת את ספרי החשבונות ומהווה התקדמות משמעותית במאמץ לרשום שחקני רכש חדשים, אך עדיין לא מדובר בצעד מספק.

על פי הדיווחים, נותרו מכשולים נוספים, ובראשם נושא תאי ה-VIP באצטדיון המחודש, קאמפ נואו, תחת חסות ספוטיפיי. לפי הערכות, שווי תאי ה-VIP מוערך בכ-100 מיליון אירו, וברצלונה ממתינה לאישור סופי של הבודק החיצוני ושל לה ליגה על מנת להחזיר את המועדון לעמידה מלאה בחוק.

במקביל, המועדון המתין להחלטת הוועדה הרפואית של לה ליגה בנוגע לפציעתו של מארק-אנדרה טר שטגן, ונקבע כי ההיעדרות מהניתוח בגבו תימשך מעל ארבעה חודשים. המשמעות? המועדון יוכל להשתמש בחלק משכרו של השוער כדי לרשום את ז'ואן גארסיה, מהלך שניתן לבצע באופן מיידי, שכן הוא אינו כפוף לחוקי הפייר פליי.

הקבוצה הודיעה רשמית: “ברצלונה מכריזה שהוועדה הרפואית של הליגה הספרדית אישרה שהפציעה של מארק-אנדרה טר שטגן עומדת בקריטריונים של פציעה ארוכת טווח, כך על פי התקנון של ההתאחדות. המועדון יחתים מחר (חמישי) באופן רשמי את ז’ואן גארסיה וירשום אותו”.

