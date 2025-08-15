ועוד יותר טוב? ברצלונה פותחת עונה כפייבוריטית

הליגה הספרדית חוזרת בסוף השבוע, ואיתה חוזר גם פודקאסט ברצלונה. אורי רייך, אורן קדוש ודוד מילמן מנתחים עוד קיץ משוגע שעובר על הקטלונים ואת הסגל המתגבש ומתכוננים לקראת עונת 2025/26.

מה בתפריט: המעמד החדש איתו מגיעה ברצלונה לעונה, האתגרים של פליק, ריאליטי הרישומים שוב איתנו, “החיים על שקל” בהובלת ז’ואן לאפורטה ודקו, הבלגן סביב טר שטגן והאם ז’ואן גארסיה עדיף עליו והעזיבה המפתיעה של איניגו שמסדרת הזדמנות אדירה לאראוחו.

וגם: העומק האיכותי במרכז השדה, הקיץ המטורף של מספר 10 החדש ובמה הוא יכול להשתפר, רשפורד היה אופציה ג’ – אבל יש לו גם יתרונות על ניקו וויליאמס ולואיס דיאס, האם ראפיניה ולבנדובסקי מסוגלים לייצר שוב את אותם המספרים, מתי כבר חוזרים לקאמפ נואו, מי הפייבוריטית לזכות באליפות והכנה לקראת משחק הליגה הראשון נגד מיורקה. האזנה נעימה