יום שישי, 15.08.2025 שעה 19:48
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
00-00ברצלונה1
00-00ריאל מדריד2
00-00אתלטיקו מדריד3
00-00אתלטיק בילבאו4
00-00ויאריאל5
00-00בטיס6
00-00סלטה ויגו7
00-00ראיו וייקאנו8
00-00אוססונה9
00-00מיורקה10
00-00ריאל סוסיאדד11
00-00ולנסיה12
00-00חטאפה13
00-00אספניול14
00-00אלאבס15
00-00ג'ירונה16
00-00סביליה17
00-00לבאנטה18
00-00אלצ'ה19
00-00 אוביידו20

ועוד יותר טוב? ברצלונה פותחת עונה כפייבוריטית

פודקאסט בארסה חוזר: קיץ משוגע, ריאליטי הרישומים, ה-10 החדש, סאגת השוער, רשפורד, הצ'אנס של אראוחו, לבנדובסקי וראפיניה, החזרה הביתה והציפיות

|
שחקני ברצלונה (IMAGO)
שחקני ברצלונה (IMAGO)

הליגה הספרדית חוזרת בסוף השבוע, ואיתה חוזר גם פודקאסט ברצלונה. אורי רייך, אורן קדוש ודוד מילמן מנתחים עוד קיץ משוגע שעובר על הקטלונים ואת הסגל המתגבש ומתכוננים לקראת עונת 2025/26.

מה בתפריט: המעמד החדש איתו מגיעה ברצלונה לעונה, האתגרים של פליק, ריאליטי הרישומים שוב איתנו, “החיים על שקל” בהובלת ז’ואן לאפורטה ודקו, הבלגן סביב טר שטגן והאם ז’ואן גארסיה עדיף עליו והעזיבה המפתיעה של איניגו שמסדרת הזדמנות אדירה לאראוחו.

וגם: העומק האיכותי במרכז השדה, הקיץ המטורף של מספר 10 החדש ובמה הוא יכול להשתפר, רשפורד היה אופציה ג’ – אבל יש לו גם יתרונות על ניקו וויליאמס ולואיס דיאס, האם ראפיניה ולבנדובסקי מסוגלים לייצר שוב את אותם המספרים, מתי כבר חוזרים לקאמפ נואו, מי הפייבוריטית לזכות באליפות והכנה לקראת משחק הליגה הראשון נגד מיורקה. האזנה נעימה

לקראת העונה החדשה בליגה הספרדית
