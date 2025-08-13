"ברצלונה מול ויאריאל במאימי? חוסר כבוד גדול"

ההחלטה של ההתאחדות הספרדית לכדורגל ממשיכה לעורר גלים. המשחק בין ברצלונה לבין ויאריאל צפוי להתקיים במיאמי, אבל יש לא מעט אנשים שזה מעצבן אותם ולא מוכנים לקבל את זה, כאשר אחד מהם הוא שחקנה של אתלטיק בילבאו ואחד הכוכבים של נבחרת ספרד, אונאי סימון.

השוער דיבר במסיבת העיתונאים המסורתית של הבאסקים לקראת פתיחת הליגה הספרדית, שתתחיל ממשיך בסוף השבוע הקרוב. בילבאו תפגוש את סביליה (שידור חי בערוץ ONE) במחזור הראשון, אבל בינתיים השחקן דיבר על כך.

סימון אמר: “בסופו של דבר, הכדורגל הוא עבור האוהדים, בטח מבחינתו השחקנים ואנשי המועדון. אלה האנשים שהביאו אותנו לאיפה שאנחנו כיום. אם לא האוהדים, הכדורגל לא היה קיים. בעיני להעתיק את המשחק לשם זה חוסר כבוד לקהל”.

אונאי סימון (רויטרס)

כשנשאל האם היה רוצה לשחק בעצמו משחק בחו”ל: “אם בילבאו הייתה צריכה ללכת ליעד אחר כדי לשחק, טוב, אני פשוט לא חושב שזה ריאלי, במיוחד בגלל שהמון אוהדים לא יכולים להרשות את זה לעצמם. המלון, הכניסה, הרבה אוהדים לא יכולים לשלם על זה”.