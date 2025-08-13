"אחרי הטראומה אמרתי 'אני יוצא ואין דרך חזרה'"

רק אתמול קייראט אלמטי הקזחית, בה משחקים עופרי ארד ודן גלזר, עשתה היסטוריה כאשר גברה בפנדלים על סלובן ברטיסלבה הסלובקית בדרך לשלב הפלייאוף של ליגת האלופות. שני הישראלים פתחו בהרכב ושיחקו נהדר, והיום (רביעי), עופרי ארד הגיע לתוכנית “שיחת היום” ושיתף בתחושות.

שלום עופרי צהריים טובים

“צהריים טובים מה שלומכם?”

ברכות על ההעפלה לשלב הבא, הייתה לכם דרמה.

”תודה רבה. כמה קשה ככה מתוק”.

עופרי ארד מדבר על הטראומה בחיפה

תשתף אותנו בדרמה של סיום המשחק אתמול.

”ניצחנו אותם 0:1 אצלנו באלמטי למרות שפסלו לנו שער חוקי, והגענו לברטיסלבה שיש להם אצטדיון מאוד ביתי, שדי מזכיר את סמי עופר בנראות, תחושות, בקהל, אז זה די הרגיש לי מוכר. לחצו אותנו, היה משחק אגרסיבי וקשה, אבל אני שמח שהצלחנו לנצח את המשחק הזה כי ידענו שהם ילחצו. הם קבוצה מאוד ביתית”.

שחקני קייראט חוגגים (IMAGO)

דיברת על אווירה ביתית, המשחק הבא מול סלטיק בסלטיק פארק, זה כבר סיפור עוד יותר קשה. מה גם שאני מניח שהאוהדים שם ינסו להוציא אתכם מריכוז.

”אנחנו מוכנים לזה. גם אני וגם דן דיברנו על זה שאנחנו מוכנים להגיע לשם ולנצח אותם גם שם, אבל זה רק תשעים דקות”.

איך זה להיות עם עוד מישהו מהמדינה שלך?

”האמת שזו חוויה מטורפת. הייתי פה שנתיים לבד, ודן שדרג לי את החוויה. מי שמכיר את דן יודע שהוא ווינר ודוחף אותי מאוד, ולא רק אישיות מדהימה. הוא אחד שמתאמן ב-100% כל אימון וההגעה שלו שיפרה אותי, דחפה אותי ועזרה לי. גם הנשים שלנו חברות טובות וזה משדרג את החוויה הכוללת”.

דן גלזר (IMAGO)

איך החיים שם?

”מדהימים. אנחנו אמנם חיים במדינה מוסלמית אבל היא חילונית, אין אנטישמיות, אנחנו נהנים מהעיר הזו והמדינה. זה כל כך רחוק מישראל ולא כל כך מכירים, אבל זו מדינה כל כך יפה. אחת המדינות הכי יפות לביקורים”.

עם כל הסיפור של ישראל והמלחמה המתמשכת, הרגשת משהו אצלך?

”כלום. להפך, כשפרצה המלחמה הקבוצה תמכה בי ושאלה אם אני רוצה שהם יטיסו את המשפחה. האנשים פה מאוד תומכים בנו ומאוד אוהבים את ישראל, אני מקבל אהדה כל פעם כשאני אומר שאני ישראלי”.

נראה שמצאת את הפינה שלך.

”בהתחלה זה לא היה קל, לקחתי סיכון כשהגעתי לפה, מקום חדש, לבד, אשתי הייתה בחודש שביעי ולקחתי סיכון אדיר ואפילו שיניתי תפקיד וזה שיפר אותי מאוד, אני מרגיש שמעריכים אותי. מדברים פה רוסית, ובגלל שבארץ מדברים רוסית, הייתה לי דחיפה ללמוד רוסית”.

אתה רוצה להישאר שם גם בהמשך?

”אני אשמח להישאר כמה שיותר, אני בינואר שחקן חופשי. קשה לדעת מה אני רוצה כרגע, אני כן רוצה לסיים את השנה כמה שיותר טוב, אבל כן אני לא פוסל להמשיך פה, עם מתחם אימונים ברמה של פרמייר ליג”.

עופרי ארד (צילום מסך)

מה ההבדל מישראל?

”קודם כל מתחם האימונים, הליגה היא מאוד טובה, העיר מאוד טובה, להיות ליגיונר זה שונה מלהיות ישראלי”.

בישראל מזלזלים בליגות האלה והנה אתם מצליחים להגיע מרחק נגיעה מליגת האלופות.

”בגלל שזה מאוד רחוק מישראל ואנחנו לא מנור או אוסקר אז אנחנו פחות מסוקרים, אבל הליגה פה מאוד חזקה, מאוד צפופה, מאוד שונה מהליגה הישראלית. יש פה שש, שבע קבוצות שכל שנה רצות לאליפות עם תקציבים מאוד גדולים. אז זו ליגה מאוד מעניינת”.

אתה עוקב אחרי מכבי חיפה? עשית שינוי להיות קשר אחורי.

”ברור שאני עוקב. אולי בהמשך אחזור”.

ריקרדיניו משחק איתך.

”הוא כל כך נהנה לשחק שם. הוא די מבואס שפחות נתנו לו את הבמה כי מלמד בדיוק הגיע והיה דין, אבל הוא כן נהנה מהמועדון והקבוצה”.

עופרי ארד מאוכזב (עמרי שטיין)

עופרי, אתה יצאת ממכבי חיפה בשיא ההצלחה, כשאתה לאט איבדת את המקום שלך, יש לך צלקת מזה?

”הייתה לי תקופה מאוד קשה שם אישית ומקצועית, נכוויתי מההתנהלות שהייתה סביבי, ובגלל זה הרגשתי שאני כבר לא מצליח להתאמן, היה לי קשה להיות שם, אז ברור שהייתה לי טראומה. אבל בגלל הטראומה הגדולה שהייתה לי אני הולך להצליח בחו”ל ואין דרך חזרה”.

איך אתה רואה את המשחק מול סלטיק?

”יהיה קשה, אני אתייעץ עם עבדה ונראה מה יהיה”.